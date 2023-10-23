Испания конфисковала похищенные из Украины золотые артефакты греко-скифского периода на €60 млн: похитители задержаны

В Испании изъяли старинные золотые украшения греко-скифских времен, похищенные в Украине. Стоимость артефактов составляет 60 миллионов евро.

Об этом пишет британское агентство Reuters, ссылаясь на сообщения испанской полиции. Отмечается, что стражи порядка задержали похитителей на попытке продать артефакты в Мадриде.

Испанская полиция сообщила, что изъятые у злоумышленников 11 предметов, в основном ювелирные изделия, включая сложные бусы, браслеты и серьги, датируются греко-скифским периодом между VIII и IV веками до нашей эры.

Артефакты экспонировались в киевском музее в 2009-2013 годах и были незаконно увезены из Украины в 2016 году, говорится в заявлении национальной полиции Мадрида. Экспонатами какого музея они являются, полиция не указывает.

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По информации правоохранителей, у артефактов были поддельные документы, по которым они якобы принадлежат Украинской православной церкви.

Отмечается также, что в рамках расследования были арестованы три гражданина Испании и два гражданина Украины. Расследование началось в 2021 году после того, как один из предметов – золотой пояс с главами баранов – был продан на частной распродаже в Мадриде.

Напомним, что коллекция "Скифского золота", которая была выставлена в музее в Нидерландах, когда РФ в 2014 году оккупировала украинский Крым, в ближайшее время вернется в Украину. Судебные баталии вокруг артефактов продолжались почти девять лет.

Как сообщал OBOZ.UA, кафиры в апреле 2022 года похитили скифское золото в захваченном Мелитополе. Угнанная коллекция была найдена в 1950-х годах.

Международная группа ученых и экспертов по цифровым технологиям заявила, что такие действия страны-агрессора – не случайное мародерство, а целенаправленная стратегия.

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