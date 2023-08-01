Исландия закрыла посольство в РФ и увеличит присутствие в Украине

Исландия первой из стран Европы закрыла посольство в Москве. В то же время власти страны решили увеличить свое присутствие в Украине.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Исландии. "С сегодняшнего дня деятельность посольства Исландии в Москве прекращена. Решение не является разрывом дипломатических отношений с Россией", – говорится в сообщении.

Посольство Исландии в Москве также отвечало за работу с гражданами Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Посольство находилось в центре Москвы.

В то же время власти Исландии отметили, что закрытие посольства не является разрывом дипломатических отношений.

При этом МИД Исландии заявил о планах расширить свое присутствие в Украине. Отмечается, что ведомство заключило меморандум о взаимопонимании с МИД Литвы, который предоставит исландским дипломатам и представителям доступ к возможностям посольства балтийской страны в Киеве.

"Исландия планирует увеличить свое присутствие в знак солидарности с Украиной во время российской противоправной агрессии", – подчеркнули в МИДе страны.

Министерство иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорда Гильфадоттир вместе с другими скандинавскими коллегами призвала "максимально активизировать трансатлантические усилия для ускорения победы Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, Парламент Исландии 23 марта признал геноцидом искусственно устроенный Голодомор 1932-33 годов, в результате которого от голода погибли миллионы украинцев. Депутаты Альтинга также ясно указали виновников этого страшного преступления: "тоталитарное правительство в Москве".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber . Не ведитесь на фейки!