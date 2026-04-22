Иран заявил о захвате двух судов в Ормузском проливе: что известно

Иранские военные заявили о захвате двух судов в стратегическом Ормузском проливе и их переводе в собственные территориальные воды. Корабли нарушали правила навигации и пытались скрытно покинуть район. Параллельно сообщают об атаке на еще одно судно, что усиливает напряжение в одном из ключевых мировых транспортных коридоров.

Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции. Информацию опубликовала американская радиокомпания CNN.

Известно, что суда были задержаны из-за "отсутствия надлежащих разрешений", регулярных нарушений морских правил и манипуляции навигационными системами. В Иране утверждают, что такие действия могли представлять угрозу безопасности судоходства, а перехват произошел "в рамках защиты национальных интересов".

В то же время было и третье судно, которое принадлежит греческой компании. Оно было атаковано и сейчас находится в обездвиженном состоянии у побережья Ирана.

Ормузский пролив остается критически важным маршрутом для мировых поставок нефти, поэтому любая эскалация в этом районе вызывает беспокойство международного сообщества.

Напоминаем, что некоторым компаниям, чьи корабли застряли из-за блокады Ормузского пролива, поступили мошеннические сообщения. Сейчас в районе Персидского залива заблокированы сотни судов и до 20 тыс. моряков. Мошенники обещают безопасный проход через пролив за оплату "сбора" в криптовалюте – Bitcoin или Tether.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ВМС США открыли огонь по иранскому судну в Оманском заливе 19 апреля после того, как экипаж отказался выполнить требование остановиться. Президент США Дональд Трамп заявил, что корабль пытался прорвать блокаду Ормузского пролива, но был остановлен и взят под контроль.

