Иран строит беспилотный авианосец с переоборудованного торгового судна: появились спутниковые фото

Военно-морские силы Ирана переоснащают бывший торговый контейнеровоз на корабль для перевозки беспилотников. Весь процесс проходит на Иранском судостроительном и оффшорном промышленном комплексе в Бандар-Аббасе вблизи Ормузского пролива.

Видео дня

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные соавтором USNI News Саттоном. Отмечается, что судно "Шахид Махдави" находится в сухом доке как минимум с мая, и с тех пор переделывается с торгового на военный корабль.

На снимках видно, что палуба торгового судна была снята перед установкой надводного пускового аппарата.

"Переоборудование добавляет большую консольную кабину экипажа по левому борту. Пока неясно, будет ли добавлен свис к правому борту. Тот факт, что надстройка перекрывает выходную палубу, означает, что традиционная компоновка авианосца невозможна. Углы на добавленной полетной палубе также нетрадиционны. Вероятно, это намек на полетную палубу, идущую от левого борта к правому перед надстройкой", – отметил эксперт.

Фотографии совпадают с заявлением Ирана об использовании корабля в местном , где сообщалось, что корабль используется для хранения беспилотников, чтобы увеличить возможности страны для нанесения дальнего удара.

"Мир должен обратить внимание на то, как Иран планирует использовать торговые суда и танкеры для наращивания своих ударных возможностей большой дальности", – считает Саттон.

Напомним: ранее белорусская блогерша и оппозиционерка Татьяна Мартынова заявила, что непризнанный президент страны Александр Лукашенко помогает Ирану с дронами "Шахед". Благодаря этому Ирану и удается избегать ответственности.

"Они же как делают: Иран доставляет это все какими-то окольными путями по морю, например, в Мурманск, оттуда уже самолет это барахло доставляет в Беларусь. В Беларуси это все перекрашивается, апгрейдится, перебивается vin-код, грубо говоря, пишется "Герань" или "Орлан". И уже из Беларуси возвращается обратно в Россию, и Иран особенно ни при чем", – объяснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские журналисты-расследователи установили имена четырех российских военных, запускающих иранские дроны-камикадзе Shahed по Украине. Летом 2022 г. они прошли соответствующий инструктаж в Иране под видом военных учений;

– официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Иран не является частью "конфликта между Россией и Украиной". Он также назвал обвинения в адрес Тегерана "безосновательными".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!