Иран расширил производство баллистических ракет после соглашения о поставках вооружений России – Reuters

За последнее время Иран существенно расширил производство баллистических ракет на двух ключевых объектах. Примечательно, что это произошло после того, как Тегеран согласился поставлять ракеты России, которая ищет их для продолжения войны против Украины.

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Также Иран продолжает поставлять ракеты йеменским хуситам и ливанской группировке "Хезболла". Об этом сообщает издание Reuters.

На снимках военной базы Модаррес, сделанных коммерческой спутниковой компанией Planet Labs в марте и комплекса по производству ракет Ходжир в апреле, видно более 30 новых зданий на двух объектах, оба из которых расположены недалеко от Тегерана. Многие сооружения окружены большими земляными насыпями.

Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее рассказал, что такие земляные работы связаны с производством ракет и призваны не допустить детонации легковоспламеняющихся материалов в близлежащих сооружениях при взрыве в одном здании. Также эксперт подчеркнул, что расширение производства ракет началось в период с августа по октябрь 2023 года.

По словам экспертов, арсенал Ирана уже является крупнейшим на Ближнем Востоке и оценивается более чем в 3000 ракет, включая модели, предназначенные для установки обычных и ядерных боеголовок. Три иранских чиновника, попросивших не называть их имен, поскольку они не уполномочены выступать публично, подтвердили, что базы Модаррес и Ходжир расширяются с целью увеличения производства баллистических ракет.

Другой иранский чиновник сказал, что некоторые из новых зданий также позволят удвоить производство беспилотников. При этом он заявил, что беспилотники и компоненты ракет будут продаваться в Россию.

Младший аналитик вашингтонского аналитического центра CNA Декер Эвелет подчеркнул, что Россия охотится за недорогими ракетами. В частности, страна-агрессор активно работает в этом направлении с Ираном и КНДР.

Управление директора национальной разведки США отказалось комментировать анализ исследователей. Представитель Совета национальной безопасности США отказался подтвердить их оценку, добавив, что Соединенные Штаты приняли различные меры, включая санкции, направленные на ограничение производства и экспорта иранских ракет и беспилотников.

Напомним, Иран продолжает поставлять стране-террористу России различные вооружения для ведения войны против Украины. Недавно на поле боя были замечены иранские управляемые авиабомбы Qaem-5. Носителями этого вооружения выступают ударно-разведывательные беспилотники Mohajer-6.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия производит артиллерийские снаряды примерно втрое быстрее, чем западные союзники Украины, и эти боеприпасы стоят примерно в четыре раза дешевле.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран за квартал вновь увеличил запасы обогащенного урана – на 20,6 кг по сравнению с февралем 2024 года. Речь идет про уран, обогащенный практически до оружейного уровня – до 60%.

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