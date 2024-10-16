Иран располагает секретным оружием, мощнее ядерного, – генерал Ростами

Иран имеет "большой сюрприз" и только ждет соответствующего часа. В распоряжении Тегерана есть секретное оружие, значительно превосходящее ядерное.

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Об этом заявил в среду, 16 октября бригадный генерал Эбрахим Ростами, бывший секретарь комиссии по вооружениям "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) в интервью Dibran Иран. Он прокомментировал угрозы Израиля нанести удар по Ирану.

"У нас есть некоторые возможности, мощнее ядерного оружия", – сказал Ростам.

Иранский генерал подтвердил готовность своей страны нанести удар по израильскому ядерному реактору в Димоне и предупредил, что Тегеран имеет сюрприз, "который более значим, чем ядерное оружие".

"КСИР провел военные учения, имитируя нацеливание на реактор в Димоне в Израиле. Иран имеет большой сюрприз, который важнее ядерного оружия, и мы будем держать его в секрете до соответствующего момента", – сказал Ростами.

В то же время представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани подчеркнула, что Тегеран не желает войны в регионе и какой-либо региональной эскалации. Однако он "не отказывается от своих национальных интересов, и недавний ответ Израилю являлся небольшой частью военной и ракетной мощи Ирана".

Она добавила, что Иран готов повторить больше и масштабнее атаки в подходящее время и в нужном месте.

"Это будет сделано без колебаний или снисходительности, а не просто в ответ", – заявила Мохаджерани.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ готов нанести удар по Ирану. При этом он уточнил, что целью предстоящих атак будут военные, а не нефтяные или ядерные объекты.

Ранее Нетаньяху заявил, что Тегеран "совершил большую ошибку", нанеся массированный ракетный удар по Израилю 1 октября, и он за это поплатится. Политик отметил, что удар по Израилю "провалился" и был сорван благодаря израильской системе ПВО, которая "является самой совершенной в мире".

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