Иран потребовал от Интерпола задержать Трампа

Иран обратился в Интерпол с запросом на розыск и арест действующего президента США Дональда Трампа.

Также в запросе указаны 47 американских чиновников, которых Иран связывал с убийством генерала Касема Сулеймани, передает Al Jazeera.

"Исламская Республика Иран очень серьезно относится к преследованию и наказанию заказчиков и исполнителей этого преступления", – заявил представитель иранского министерства юстиции Голамхосейни Эсмаили.

Отметим, что еще в июне 2020 года генпрокурор Тегерана направлял в Интерпол аналогичный запрос об аресте главы Белого дома. Среди причин задержания указали "убийство и терроризм". В Интерполе отклонили запрос объяснив, что устав организации запрещает принимать любые действия политического, военного, религиозного или расового характера.

Напомним, что ранее на Конгресс США в день признания Джо Байдена президентом пригрозили направить самолет, отомстив за смерть Сулеймани.

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