Иран потребовал от Интерпола задержать Трампа
Иран обратился в Интерпол с запросом на розыск и арест действующего президента США Дональда Трампа.
Также в запросе указаны 47 американских чиновников, которых Иран связывал с убийством генерала Касема Сулеймани, передает Al Jazeera.
"Исламская Республика Иран очень серьезно относится к преследованию и наказанию заказчиков и исполнителей этого преступления", – заявил представитель иранского министерства юстиции Голамхосейни Эсмаили.
Отметим, что еще в июне 2020 года генпрокурор Тегерана направлял в Интерпол аналогичный запрос об аресте главы Белого дома. Среди причин задержания указали "убийство и терроризм". В Интерполе отклонили запрос объяснив, что устав организации запрещает принимать любые действия политического, военного, религиозного или расового характера.
Напомним, что ранее на Конгресс США в день признания Джо Байдена президентом пригрозили направить самолет, отомстив за смерть Сулеймани.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января 2020 года США в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада.
Приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп. После этого Иран пообещал отомстить США и Израилю.
Позднее в сети появились фото с телом генерала и видео с места его гибели.
СМИ опубликовали кадры последних минут жизни и ликвидации иранского генерала.