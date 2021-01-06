Іран вимагає від Інтерполу затримати Трампа

Іран звернувся в Інтерпол із запитом на розшук і арешт чинного президента США Дональда Трампа.

Також у запиті вказано 47 американських чиновників, яких Іран пов'язував із вбивством генерала Касема Сулеймані, передає Al Jazeera.

"Ісламська Республіка Іран дуже серйозно ставиться до переслідування і покарання замовників та виконавців цього злочину", – заявив представник іранського міністерства юстиції Голамхосейні Есмаїлі.

Зазначимо, що ще в червні 2020 року генпрокурор Тегерана надсилав в Інтерпол аналогічний запит про арешт глави Білого дому. Серед причин затримання вказали "вбивство і тероризм". В Інтерполі відхилили запит, пояснивши, що статут організації забороняє будь-які дії політичного, військового, релігійного чи расового характеру.

Нагадаємо, що раніше на Конгрес США в день визнання Джо Байдена президентом пригрозили скерувати літак, помстившись за смерть Сулеймані.

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