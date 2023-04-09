Иран показал новый дрон-камикадзе Miraj-532, который может нести до 50 кг взрывчатки. Видео

Сухопутные силы иранского Корпуса стражей исламской революции разработали новый дрон-камикадзе Miraj-532. Он может нести до 50 кг взрывчатки и взорвать цели на расстоянии до 450 километров.

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Об этом сообщает Tasnim. Глава Организации джихада по исследованиям и самообеспечению Сухопутных войск КСИР генерал Али Кухестани заявил, что новый беспилотный летательный аппарат уже прошел успешные испытания (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дрон оснащен поршневым двигателем. Он может взлетать с транспортного средства и способен достигать высоты в 3657,6 метров.

Кроме того, БПЛА может находиться в воздухе до 3 часов. Также устройство способно с высокой точностью поражать цели.

Еще одним преимуществом Miraj-532 является то, что его можно легко и быстро собрать и подготовить к полету.

Кухестани подчеркнул, что это делает беспилотник подходящим вариантом для быстрого реагирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, США намерены отправить Украине экспериментальное оружие для борьбы с иранскими дронами-камикадзе Shahed-131/136, которыми Россия атакует инфраструктуру. Вероятно, речь идет о мобильных ракетных комплексах с лазерным наведением, которые уже заявлены в новом пакете военной помощи.

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