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Иран показал новый дрон-камикадзе Miraj-532, который может нести до 50 кг взрывчатки. Видео

Ульяна Виноградова
Мир
1 минута
1,6 т.
Иран показал новый дрон-камикадзе Miraj-532, который может нести до 50 кг взрывчатки. Видео

Сухопутные силы иранского Корпуса стражей исламской революции разработали новый дрон-камикадзе Miraj-532. Он может нести до 50 кг взрывчатки и взорвать цели на расстоянии до 450 километров.

Видео дня

Об этом сообщает Tasnim. Глава Организации джихада по исследованиям и самообеспечению Сухопутных войск КСИР генерал Али Кухестани заявил, что новый беспилотный летательный аппарат уже прошел успешные испытания (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Иран показал новый дрон-камикадзе Miraj-532, который может нести до 50 кг взрывчатки. Видео

Дрон оснащен поршневым двигателем. Он может взлетать с транспортного средства и способен достигать высоты в 3657,6 метров.

Кроме того, БПЛА может находиться в воздухе до 3 часов. Также устройство способно с высокой точностью поражать цели.

Еще одним преимуществом Miraj-532 является то, что его можно легко и быстро собрать и подготовить к полету.

Кухестани подчеркнул, что это делает беспилотник подходящим вариантом для быстрого реагирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, США намерены отправить Украине экспериментальное оружие для борьбы с иранскими дронами-камикадзе Shahed-131/136, которыми Россия атакует инфраструктуру. Вероятно, речь идет о мобильных ракетных комплексах с лазерным наведением, которые уже заявлены в новом пакете военной помощи.

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