Иран 'открыл' Ормузский пролив для судов, но выдвинул два требования: подробности

Режим Ирана 9 апреля заявил, что Ормузский пролив открыт для всех гражданских судов. Но для прохода по проливу якобы необходима координация действий с Тегераном из-за риска мин в канале.

По словам заместителя министра иностранных дел Ирана Саида Хатибзаде, суда из всех стран, включая корабли США, если они свяжутся с иранскими властями, "могут проходить через пролив как всегда". Слова чиновника транслировал иранский вещатель.

Главное требование

По словам Хатибзаде, необходимость координации связана с проблемами безопасности, в частности с минами, установленными во время конфликта.

"Эти чисто технические ограничения тесно связаны с военным положением, и их устранение требует времени", – сказал Хатибзаде.

Он добавил, что это главное требование: каждое судно должно заключить "необходимые договоренности" с иранскими властями, чтобы иметь возможность безопасно пройти проливом.

Что произойдет, если кто-то решит пройти проливом без заключения "необходимых договоренностей", представитель иранского режима не объяснил.

Еще одно требование

Вторым требованием Ирана является прекращение огня в Ливане. Хатибзаде, вспоминая последнюю атаку Израиля по террористам в Ливане, пожаловался на смерть почти 200 человек, что "почти довело 14-дневное прекращение огня до предела".

Причем иранский чиновник подчеркнул, что режим его страны, как и он лично "имеют все основания скептически относиться к намерениям другой стороны". Однако, открытость пролива является единственной козырной картой Ирана (Хатибзаде использовал словосочетание "самая большая сила Ирана"). Поэтому "если американцы и израильтяне не согласятся с ключевыми требованиями Ирана, пролив могут снова закрыть", отметил представитель режима.

Что предшествовало

Ранее в Иране заявили, что могут открыть Ормузский пролив "в ограниченном и контролируемом режиме" накануне встречи американских и иранских официальных лиц в Пакистане. Но это будет возможно, если стороны достигнут предварительного понимания относительно рамок будущих переговоров. При этом все суда должны будут координировать свои действия с иранскими военными.

В то же время президент США Дональд Трамп добавил, что рассматривает возможность создания "совместного предприятия" с Ираном для взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Он назвал это способом обеспечить безопасность пролива, и "защитить от многих других игроков".

Так или иначе, но сегодня Иран фактически снова ограничил движение через Ормузский пролив, позволяя пройти лишь небольшому количеству судов, и ввел плату за транзит. Это происходит несмотря на заключенное двухнедельное перемирие с США.

