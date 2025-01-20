'Иран не любит российских объятий': Семиволос объяснил, что стоит за соглашением Москвы и Тегерана

Недавно Россия и Иран подписали стратегическое соглашение о всестороннем партнерстве. Игорь Семиволос, директор Центра востоковедческих исследований, считает, что Иран уже не считает Россию надежным партнером, особенно в контексте военного сотрудничества.

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Тегеран, несмотря на предложения России, не хочет "российских объятий", поскольку не доверяет стране-агрессору. Об этом Семиволос рассказал в интервью OBOZ.UA.

По словам Семиволоса, подготовка этого соглашения началась еще при президентстве Ибрагима Раисе, однако его реализация усложнилась после смены власти в Иране. После того, как Раиси погиб на севере Ирана и к власти пришел Масуд Пезешкиян, было заявлено о необходимости пересмотра условий соглашения, что вызвало определенные противоречия.

Пезешкиян изначально выступал за возвращение к переговорам с США и выступал против чрезмерно тесных военных связей с Россией, опасаясь, что это может помешать его планам.

"То есть это соглашение, если оно будет слишком тесным или слишком мощным, возможно с военной точки зрения, с точки зрения формирования альянса, (он рассматривал, – ред.) как препятствием для возможных переговоров США. И вот можно сказать, что где-то с конца лета прошлого года работа над этим соглашением затормозилась, и Тегеран, и Москва посылали противоречивые сигналы по этому соглашению", – отметил эксперт.

Россия и Иран имели различные требования по ключевым вопросам соглашения. Для России было важным признание оккупированных территорий в Украине, в частности Крыма, что, однако, было неприязненно воспринято иранской стороной.

Для Ирана ключевым было обеспечение безопасности своего государства, и поэтому они требовали, чтобы Россия обязалась защищать Иран. Однако в конечной версии соглашения этот пункт не был включен.

В результате, по мнению Семиволоса, соглашение фактически не дает никаких серьезных преимуществ обеим сторонам с военной точки зрения.

"Иранцы чувствовали, что их как-то использовали, мягко говоря. Что собственно львиную часть работы сделали они, а юридически и политически они не могут воспользоваться этим вкладом. То есть, эти разногласия существовали раньше", – сказал он.

По мнению Семиволоса, Иран уже не считает Россию надежным партнером, особенно в контексте военного сотрудничества. Иранцы убедились, что россияне не способны поддержать их в реальных военных действиях, и постараются избегать обременительных обязательств. Это также может объяснить, почему президент Ирана Пезешкиян не исключил в будущем возможность развития военного производства между двумя странами, но этот вопрос отложен на неопределенный срок.

"Ну, не очень сильно любит Иран русские объятия. Ну, не очень любит. Я бы сказал, что совсем не любит. Даже если они, как будто, предлагают эти объятия из открытого сердца", – констатировал эксперт.

Напомним, Россия и Иран 17 января подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между этими двумя странами, что, между прочим, предполагает развитие "военно-технического сотрудничества". Это может свидетельствовать о намерениях Москвы заручиться поддержкой Тегерана в поставках военной техники и их помощи в наращивании производства "Шахедов" на территории РФ. Кроме того, Кремль, очевидно, рассчитывает, что Иран поможет России в поддержке ее операций в Северной Африке и на Ближнем Востоке после потери баз в Сирии, а также с обходом западных санкций.

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