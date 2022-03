Иран нанес ракетный удар по Ираку, атаковали консульство США и военные объекты. Фото и видео

В ночь с 12 на 13 марта Иран нанес ракетно-бомбовый удар по Ираку. Под огнем оказались военные объекты, а также американское консульство.

В общей сложности в сторону Эрбиля (столица Иракского Курдистана) выпустили шесть баллистических ракет дальнего радиуса Fateh-110, в городе звучала сирена. Об этом сообщает иракский телеканал Alhadath Brk в Twitter и издание Al Arabiya.

Предположительно, пуск был совершен с базы Хасабад в Тебризе (Иран).

Известно, что в Эрбиле повреждены офисы и помещение новостного агентства.

Видео дня

После того, как прогремели взрывы, начался пожар. Комплекс здания консульства США был охвачен огнем. На данный момент нет информации о жертвах в результате ракетного удара. Среди американских военных нет пострадавших.

В то же время, в иранских Telegram-каналах начали публиковать сообщения с текстом "Z и V, вы не одиноки" (Z and V you are not alone). Напомним, что этими буквами помечена техника российских оккупантов, которые вторглись в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля президент США Джо Байден предупредил, что иранские боевики планируют напасть на американских военнослужащих в Сирии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!