Импичмент Трампу: урок для демократий от США

Тарас Березовец Мир 09:02, 14.01.2021

Трамп вошел в историю. Первый раз президент дважды представлен к импичменту. Два раза Палата представителей Конгресса поддержала обвинения по статьям импичмента.

232 голоса за, включая 10 конгрессменов-республиканцев. 197 против.

Из этого проистекает главный урок. В сильных демократиях демократия умеет себя защищать и отвечать на попытки её дестабилизировать. Какое бы высокое положение не занимал тот, кто бросает ей вызов. Соединённые Штаты в очередной раз показали, что демократия не существует сама по себе. Кризис это ещё и возможность влить свежую кровь. Из этого кризиса Америка снова выйдет сильнее.

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