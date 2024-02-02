'Имеем более важные задачи': посол в Германии прокомментировал российский фейк о якобы сборе данных о мужчинах для ТЦК

Посол Украины в Германии Алексей Макеев отреагировал на очередной фейк, запущенный российской пропагандой. Пропагандистская машина активно распространяет якобы присланное в министерства Германии обращение от украинского дипучреждения с призывом передавать Украине данные мужчин призывного возраста, находящихся на территории государства.

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Фото "срочного обращения", в котором несложно заметить ни грамматические, ни фактологические ошибки, Макеев опубликовал на своей странице в Facebook. Он также публично ответил авторам фейка, отметив, что украинские дипломаты в Германии имеют гораздо более важные задачи.

Украинский дипломат высмеял очередной российский фейк о якобы устроенной Украиной "охоте" на военнообязанных украинцев за границей.

"Хотел бы я быть послом, который на украинском языке с грифом "Срочное обращение!" разбрасывает по немецким министерствам поручения! Писал бы, правда, без ошибок и не переименовывал бы немецкие ведомства по собственному усмотрению, более того, взял бы правильный бланк и вместо рандомной последовательности цифр воспользовался бы регистрационным номером. Российское фейководство деталями, однако, не озабочивается. А их фабрика лжи – содержанием", – перечислил "проколы" авторов "сенсационного документа" Макеев.

Дипломат также обратил внимание на то, что, согласно "срочному обращению", Украине якобы неотложно захотелось получить данные о военнообязанных мужчинах в Германии. Паспорта какой страны они при этом имеют, как следует из "документа", официальный Киев и украинское дипучреждение в Германии не интересует.

"Из бестолкового фейка следует, будто мы просим Германию предоставить нам сведения даже не об украинцах, а вообще обо всех совершеннолетних мужчинах, участвующих в каких-то митингах. Дальше могла бы стоять фраза "Киевский режим отправит в неправедный бой всех", но в последний момент товарищ майор все же дал слабину. Ну а наличие таких сведений в демократическом государстве для российской диктатуры кажется очевидным. Как и красота, уродство в глазах смотрящего", – подчеркнул Макеев.

Украинский дипломат отметил, что российская пропаганда работает по калькам, созданным еще рейхсминистром народного образования и пропаганды в гитлеровской Германии Йозефом Геббельсом. В частности, пропагандисты из РФ, очевидно, вдохновлялись геббельсовским постулатом о том, что чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят.

Однако даже здесь повторить результаты вдохновителя пропагандистам РФ не удалось.

"Работает плоховато. Ну и на всякий случай: никакие такие сведения мы не собираем и собирать не планируем. Есть более важные задачи... А то, что россияне видят последовательное увеличение Германией военной поддержки Украины и испуганно и неуклюже называют его "учащением акций в поддержку армии Украины", все же приятно", – резюмировал дипломат.

Напомним, ранее в Нацполиции прокомментировали видео из росСМИ якобы о выстреле в работника ТЦК. Российская пропаганда распространяла видео, на котором неизвестный якобы стреляет в работника ТЦК во время вручения повестки. В Национальной полиции подчеркнули, что ролик фейковый, в нем есть явные признаки подделки.