Илон Маск назвал себя ''суперпроукраинским'', но отметился неоднозначным заявлением о Крыме

Одиозный американский бизнесмен Илон Маск заявил, что является "суперпроукраинским". В то же время он назвал освобождение оккупированного Россией Крыма "безжалостной эскалацией, рискованной для Украины и мира".

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Такой неоднозначный комментарий основатель Tesla и SpaceX опубликовал в Twitter предпринимателя Дэвида Сакса. Последний твитнул статью The New York Times о том, что "США готовы помочь Украине нацелиться на Крым".

"Я суперпроукраинский, но безжалостная эскалация очень рискованная для Украины и мира", – написал Маск.

Напомним: ранее Маск уже выражал убеждение, что Украина должна распрощаться с Крымом, иначе весь мир ждут губительные последствия. Ученый очень тщательно прислушивается к позиции РФ по отношению к оккупированному полуострову.

На шквал критики на этот счет владелец корпорации Tesla заявил, что Москва применит оружие массового поражения.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский обратился в Маску из-за его скандальных предложений перейти к мирным переговорам с диктатором Владимиром Путиным, по чьим приказам Украину бомбят и уничтожают. Украинский гарант пригласил бизнесмена в нашу страну, чтобы отсюда, а не из США, давать военно-политические рекомендации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Илон Маск высмеял прогнозы на 2023 год, которые ранее выдал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Американский миллиардер назвал их самыми абсурдными, которые ему когда-то приходилось слышать;

– Украина получит более 10 тыс. устройств Starlink от компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Их передать уже в ближайшие месяцы.

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