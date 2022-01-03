Вы даже еще не представляете, как Он изменит вашу жизнь, да и в принципе, ландшафт государств и Мировой экономики.

Речь про Илона Маска.

Вы уже знаете о его проектах, начавших менять Мир:

1. Tesla

Электрокары, которые изменили ландшафт всей автомобильной индустрии.

Одна его компания стоит как 10 крупнейших производителей авто.

Это летняя инфографика.

Видео дня

Но ее капитализация уже более $1 трлн

Другие автопроизводители на перегонки пытаются выпустить свои электрокары, но уже безнадежно отстали.

И не забываем про грузовики на автопилоте, которые изменят мировую индустрию транспортной логистики.

Что делают правительства?

- Реализуют зеленую повестку, запрещают дизель, субсидируют производителей электрокаров...

И Tesla первая впрыгнула в этот поезд и задала ему направление и скорость.

2. StarLink.

Это не просто 30 тысяч спутников на орбите Земли.

Это перезагрузка всей телеком индустрии планеты Земля:

- Единый провайдер для всех, который убьет остальных.

- В любой точке Планеты вам доступен скоростной интернет.

- В Любой точке планеты вы на связи и вам больше не нужен телеком оператор.

Я бы уже продавал акции...

Но есть один минус - весь трафик пойдёт через единого глобального провайдера.

3. SpaseX.

Когда русские отказали Маску в космическом сотрудничестве, предложив запускать спутники "на батуте", он создал самую инновационную космическую компанию.

Они сегодня лидируют по стоимости запуска килограмма полезной нагрузки в космос (менее 1000 долл за кг) и к 2040-му она будет уже около 100 долл.

Общее количество спутников Маска превысит 30 тыс (!)

- С рынка уйдет масса старых компаний

- Появится много новых околокосмических индустрий

- ... и сумасшедшим образом вырастет конкуренция в космосе, куда сместятся новые конфликты (перехват информации, разведка, ликвидация спутников, космические средства уничтожения земных объектов...)

И мы находимся только в начале этого пути.

4. TeslaPhone

Да, Вы правильно прочли, Маск выпускает свой телефон, который будет построен на собственном процессоре и станет в 2 раза дешевле Iphone.

Только представьте, что вам не нужен оператор;

Спутниковая система StarLink вам даст связь в любой точке планеты по единому тарифу (!)

- Можете говорить, стримить, работать...

- Продолжается переустройство мировой телекоммуникационной системы.

Маск будет контролировать больший объем трафика, чем сегодня контролируют Google или Facebook.

И мы помним, кто владеет информацией, тот владеет миром!

Помните роль социальных сетей в президентской компании США? Попробуйте дальше развить эту мысль.

5. NeuroLink

Уже тестируются прототипы. Напомню, это чипы, которые могут соединять мозг с компьютером.

Только представьте синергию Neurolink, StarLink, Teslaphone, Tesla...

Вы сможете управлять автомобилем, общаться не беря ничего в руки в любой точке Мира.

Каждый человек сможет через новую сеть стать связанным с каждым человеком Планеты.

Вопрос на сколько это безопасно или экологично?

Об этом чуть позже.

NeuroLink откроет новые возможности в диагностике здоровья человека и продления жизни, это изменит медицинскую индустрию.

Опыт показывает, что алгоритмы и точнее ставят диагноз и прописывают лечение.

Плюс будет обеспечен контроль лечения.

Не забываем про обучение. Компиляция возможностей мировой паутины и мозга откроет людям новые возможности и мечта двоишников о волшебной пилюли со знаниями вдруг станет реальностью.

6. Накопители энергии, которые уже решают проблемы в разных регионах Мира с балансировкой сетей.

7. Солнечная энергетика (в том числе черепица - солнечная панель), делающая дома пассивными и снижающие зависимость людей от крупных компаний.

8. HiperLoop.

Транспорт будущего, который за считанные минуты будет доставлять человека и груз на немыслимые расстояния

9. Sharing Economy

Использование автомобилей тогда, когда это нужно, не покупая их.

10. Искусственный интеллект.

Маск работает над его созданием и даже страшно представить как изменится Мир с его появлением

11. Колонизация Марса

Возможно, это будет убежище избранных, если смогут сбежать.

Только представьте, как один человек изменит Мир следующие 10 лет?

- Как изменится транспортная индустрия?

- Телеком индустрия

- Система здравоохранения

- Строительная отрасль

- Формат жизни и работы человека

- Ограничение свобод, контроль каждого шага

- Риски и угрозы новых банкротств, кризисов, социальных конфликтов

- Как Вырастет конкуренция между людьми

- Как изменится мировая финансовая система

- И как изменится Мир когда появится Искусственный Интеллект.

Никто не знает, какая его цель и о чем он мечтает, но он точно, трендсеттер.

А пока, можем аплодировать гению, который меняет Мир и глобальную повестку.