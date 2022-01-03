Илон Маск – гений, который глобально меняет мир: готово ли Человечество?
Вы даже еще не представляете, как Он изменит вашу жизнь, да и в принципе, ландшафт государств и Мировой экономики.
Речь про Илона Маска.
Вы уже знаете о его проектах, начавших менять Мир:
1. Tesla
Электрокары, которые изменили ландшафт всей автомобильной индустрии.
Одна его компания стоит как 10 крупнейших производителей авто.
Это летняя инфографика.
Но ее капитализация уже более $1 трлн
Другие автопроизводители на перегонки пытаются выпустить свои электрокары, но уже безнадежно отстали.
И не забываем про грузовики на автопилоте, которые изменят мировую индустрию транспортной логистики.
Что делают правительства?
- Реализуют зеленую повестку, запрещают дизель, субсидируют производителей электрокаров...
И Tesla первая впрыгнула в этот поезд и задала ему направление и скорость.
2. StarLink.
Это не просто 30 тысяч спутников на орбите Земли.
Это перезагрузка всей телеком индустрии планеты Земля:
- Единый провайдер для всех, который убьет остальных.
- В любой точке Планеты вам доступен скоростной интернет.
- В Любой точке планеты вы на связи и вам больше не нужен телеком оператор.
Я бы уже продавал акции...
Но есть один минус - весь трафик пойдёт через единого глобального провайдера.
3. SpaseX.
Когда русские отказали Маску в космическом сотрудничестве, предложив запускать спутники "на батуте", он создал самую инновационную космическую компанию.
Они сегодня лидируют по стоимости запуска килограмма полезной нагрузки в космос (менее 1000 долл за кг) и к 2040-му она будет уже около 100 долл.
Общее количество спутников Маска превысит 30 тыс (!)
- С рынка уйдет масса старых компаний
- Появится много новых околокосмических индустрий
- ... и сумасшедшим образом вырастет конкуренция в космосе, куда сместятся новые конфликты (перехват информации, разведка, ликвидация спутников, космические средства уничтожения земных объектов...)
И мы находимся только в начале этого пути.
4. TeslaPhone
Да, Вы правильно прочли, Маск выпускает свой телефон, который будет построен на собственном процессоре и станет в 2 раза дешевле Iphone.
Только представьте, что вам не нужен оператор;
Спутниковая система StarLink вам даст связь в любой точке планеты по единому тарифу (!)
- Можете говорить, стримить, работать...
- Продолжается переустройство мировой телекоммуникационной системы.
Маск будет контролировать больший объем трафика, чем сегодня контролируют Google или Facebook.
И мы помним, кто владеет информацией, тот владеет миром!
Помните роль социальных сетей в президентской компании США? Попробуйте дальше развить эту мысль.
5. NeuroLink
Уже тестируются прототипы. Напомню, это чипы, которые могут соединять мозг с компьютером.
Только представьте синергию Neurolink, StarLink, Teslaphone, Tesla...
Вы сможете управлять автомобилем, общаться не беря ничего в руки в любой точке Мира.
Каждый человек сможет через новую сеть стать связанным с каждым человеком Планеты.
Вопрос на сколько это безопасно или экологично?
Об этом чуть позже.
NeuroLink откроет новые возможности в диагностике здоровья человека и продления жизни, это изменит медицинскую индустрию.
Опыт показывает, что алгоритмы и точнее ставят диагноз и прописывают лечение.
Плюс будет обеспечен контроль лечения.
Не забываем про обучение. Компиляция возможностей мировой паутины и мозга откроет людям новые возможности и мечта двоишников о волшебной пилюли со знаниями вдруг станет реальностью.
6. Накопители энергии, которые уже решают проблемы в разных регионах Мира с балансировкой сетей.
7. Солнечная энергетика (в том числе черепица - солнечная панель), делающая дома пассивными и снижающие зависимость людей от крупных компаний.
8. HiperLoop.
Транспорт будущего, который за считанные минуты будет доставлять человека и груз на немыслимые расстояния
9. Sharing Economy
Использование автомобилей тогда, когда это нужно, не покупая их.
10. Искусственный интеллект.
Маск работает над его созданием и даже страшно представить как изменится Мир с его появлением
11. Колонизация Марса
Возможно, это будет убежище избранных, если смогут сбежать.
Только представьте, как один человек изменит Мир следующие 10 лет?
- Как изменится транспортная индустрия?
- Телеком индустрия
- Система здравоохранения
- Строительная отрасль
- Формат жизни и работы человека
- Ограничение свобод, контроль каждого шага
- Риски и угрозы новых банкротств, кризисов, социальных конфликтов
- Как Вырастет конкуренция между людьми
- Как изменится мировая финансовая система
- И как изменится Мир когда появится Искусственный Интеллект.
Никто не знает, какая его цель и о чем он мечтает, но он точно, трендсеттер.
А пока, можем аплодировать гению, который меняет Мир и глобальную повестку.
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