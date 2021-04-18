Хроника коронавируса в мире 18 апреля: Украина стала пятой в Европе по приросту зараженных

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
2 минуты
5,5 т.
Коронавирус мир

Коронавирус в Украине и мире поразил еще 783,6 тысячи человек и одновременно унес жизни 11,5 тыс. человек. Всего на планете зафиксировано 141,3 млн случаев заражения. Эту цифру более чем в три раза превысило количество жителей планеты, полностью вакцинированных против COVID-19.

Больше всего заражений за прошедшие сутки выявили в Индии – 260,7 тыс., Бразилии – 65,7 тыс., США – 63,5 тыс., Турции – 62,6 тыс. Украина по суточному приросту больных оказалась на 12-м месте в мире и 5-м в Европе – после Франции, Германии, Польши и Италии. В общем жертвами вируса стали уже более 3 млн жителей планеты, но 119,9 млн вылечились.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус в мире
Топ-15 стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине подтверждено 1 936 228 всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 39 536 человек, при этом 1 475 556 ее побороли.

  • На Львовщине после прививки против COVID-19 умер 63-летний мужчина. Возможной причиной его смерти назвали болезнь сердца.

  • Американские ученые создали датчик, который предупреждает об опасном течении COVID-19, в частности о "цитокиновом шторме".

Украина по суточному приросту больных оказалась на 5-м месте в Европе
Распространение коронавируса в Украине
Главное за 18 апреля:

  • Власти Зимбабве решили освободить почти 3000 заключенных в рамках амнистии, чтобы уменьшить угрозу распространения COVID-19 в переполненных тюрьмах, сообщает AP.

  • В столице Индии Нью-Дели не хватает мест в больницах для больных COVID-19. Власти заявили, что ситуация с коронавирусом критическая, пишет Reuters.

  • Франция вводит карантин для путешественников из Бразилии на 10 дней. Как передает Reuters, перелеты в обе стороны приостановлены из-за коронавируса.

  • В столице Боснии и Герцеговины Сараево несколько десятков человек протестовали против правительства страны, которое обвиняют в плохом разрешении ситуации с пандемией. Об этом пишет "Радио Свобода".

  • В Канаде зафиксировали второй случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca. Однако отменять прививки этим препаратом в стране не собираются, сообщает Reuters.

  • Глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт сообщил, что исследования в отношении третьих доз вакцины против COVID-19 Pfizer продолжаются, передает "Укринформ".

  • Врач-иммунолог Борис Донской отметил, что вакцину против коронавируса китайского производства CoronaVac следует применять в Украине даже в случае ее не очень высокой эффективности.

  • Канада прекратила миссию военных инструкторов в Украине из-за вспышки коронавируса.

  • По данным портала GediVisual, на утро 18 апреля первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 487,4 млн жителей планеты, а вторую – свыше 194,8 млн человек.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Украинановости Украиныновости мираКоронавирусвирус