Хроника коронавируса в мире 18 апреля: Украина стала пятой в Европе по приросту зараженных

Коронавирус в Украине и мире поразил еще 783,6 тысячи человек и одновременно унес жизни 11,5 тыс. человек. Всего на планете зафиксировано 141,3 млн случаев заражения. Эту цифру более чем в три раза превысило количество жителей планеты, полностью вакцинированных против COVID-19.

Больше всего заражений за прошедшие сутки выявили в Индии – 260,7 тыс., Бразилии – 65,7 тыс., США – 63,5 тыс., Турции – 62,6 тыс. Украина по суточному приросту больных оказалась на 12-м месте в мире и 5-м в Европе – после Франции, Германии, Польши и Италии. В общем жертвами вируса стали уже более 3 млн жителей планеты, но 119,9 млн вылечились.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 936 228 всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 39 536 человек, при этом 1 475 556 ее побороли.

На Львовщине после прививки против COVID-19 умер 63-летний мужчина. Возможной причиной его смерти назвали болезнь сердца.

Американские ученые создали датчик, который предупреждает об опасном течении COVID-19, в частности о "цитокиновом шторме".

Власти Зимбабве решили освободить почти 3000 заключенных в рамках амнистии, чтобы уменьшить угрозу распространения COVID-19 в переполненных тюрьмах, сообщает AP.

В столице Индии Нью-Дели не хватает мест в больницах для больных COVID-19. Власти заявили, что ситуация с коронавирусом критическая, пишет Reuters.

Франция вводит карантин для путешественников из Бразилии на 10 дней . Как передает Reuters, перелеты в обе стороны приостановлены из-за коронавируса.

В столице Боснии и Герцеговины Сараево несколько десятков человек протестовали против правительства страны, которое обвиняют в плохом разрешении ситуации с пандемией. Об этом пишет "Радио Свобода".

В Канаде зафиксировали второй случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca. Однако отменять прививки этим препаратом в стране не собираются, сообщает Reuters.

Глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт сообщил, что исследования в отношении третьих доз вакцины против COVID-19 Pfizer продолжаются, передает "Укринформ".

Врач-иммунолог Борис Донской отметил, что вакцину против коронавируса китайского производства CoronaVac следует применять в Украине даже в случае ее не очень высокой эффективности.