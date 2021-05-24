1 сентября 1983 года у берегов Сахалина советский истребитель сбил корейский пассажирский самолет Боинг 747 с 269 пассажирами и членами экипажа на борту, среди которых находился конгрессмен США. Рейс КАL 007 корейская авиакомпания выполняла из Анкориджа в Сеул и в нейтральных водах Охотского моря самолет сделал странный вираж и вошел в воздушное пространство СССР, который потом объяснили сбоем бортовой аппаратуры. Советские генералы и партийное руководство восприняло это как маневр, нацеленный на получение разведданных о советской ПВО на Сахалине. В воздух подняли истребитель, который потребовал от пилотов Боинга сделать вынужденную посадку на Сахалине, однако пилоты не подчинились этому требованию и тогда в Москве приняли решение сбить "непослушный" самолет, уходивший из советского воздушного пространства. Лишь после распада СССР руководство России признало факт умышленного уничтожения пассажирского самолета.

21 декабря 1988 года в небе над Шотландией взорвался Боинг 747, следовавший рейсом из Лондона в Нью-Йорк. Тогда погибло 270 человек пассажиров и членов экипажа на борту. Расследование трагедии установило – взрыв произошел в грузовом отсеке лайнера, багаж с заложенной взрывчаткой принадлежал пассажиру из Ливии, который не полетел на этом самолете. Позже стало известно – распоряжение о террористическом акте отдавал сам Муаммар Каддафи. Однако арестовать его не представлялось возможным в связи с его статусом лидера страны. Кара настигла Каддафи лишь спустя 23 года в своей же стране – в 2011 году его убили ливийские повстанцы и труп проволокли по всему городу, привязав к машине.

17 июля 2014 года малазийский Боинг 777, следовавший рейсом из Амстердама в Куала-Лампур с 290 пассажирами и членами экипажа на борту, был сбит российской ракетой БУК из поселка Снежное, Донецкой области, находившейся под контролем террористов ДНР и российской армии. Все обвинения российская сторона отвергает по сей день, хотя ее вина полностью доказана. Известны имена исполнителей и тех, кто отдавал приказ на пуск ракеты "земля-воздух". Несмотря на столь долгое расследование, суд над преступниками должен начаться в самое ближайшее время в Голландии и его вердикт предсказуем.

Вчера, 23 мая, самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины – Вильнюс, сделал вынужденную посадку в Минске. Пролетая над Беларусью, летчики Ryanair получили сообщение с земли о заложенной на борту бомбе, однако не подчинились требованиям диспетчеров сделать посадку в Минске и продолжали полет. Тогда в небо был поднят истребитель МИГ-29 с ракетами класса "воздух-воздух", пилот которого потребовал у Ryanair незамедлительного изменения маршрута и посадки в Минске. До границы с Литвой оставалось 30 км и 2 минуты полета. Летчики Ryanair вынужденно выполнили распоряжение пилота МИГ-29 после его угрозы открыть огонь на поражение. В Минске никакой бомбы, естественно, не нашли, однако один из пассажиров был задержан и снят с рейса. Им оказался редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, за которым российские спецслужбы вместе с белорусскими охотились очень долго. Еще четыре пассажира этого рейса, граждане РФ, являвшимися сотрудниками ФСБ, дальше в Вильнюс не полетели.

Хроника государственного терроризма России и Беларуси на этом, однако, не заканчивается. Мы ждем дальнейших шагов глав этих стран в борьбе с оппозицией и цивилизованным миром, оставляя надежду, что мир не будет благодушно смотреть на их преступления.

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