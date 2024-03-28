Во Франции будут судить подругу Путина Марин Ле Пен: в чем ее обвиняют

Глава парламентской фракции "Национального фронта" Марин Ле Пен предстанет перед судом в рамках дела о нецелевом использовании средств ЕС. Кроме того, среди фигурантов ее отец и еще 12 человек, которые были их помощниками как депутатов Европарламента.

Об этом объявил Парижский уголовный суд, пишет Le Parisien. Судебные заседания пройдут с 30 сентября по 27 ноября 2024 года.

Дело касается возможного присвоения средств Европейского Союза для оплаты труда помощников депутатов Европарламента, которые действительно работали на партию "Национальное объединение". Схема функционировала в период с 2004 по 2016 год, когда Ле Пен была евродепутатом.

Перед началом процесса суд должен будет решить, может ли 95-летний Жан-Мари Ле Пен лично участвовать в заседаниях. Его защита заявила, что Ле Пен не может самостоятельно передвигаться и имеет значительные ограничения из-за своего почтенного возраста.

Расследование длилось с 2015 года, когда в Европарламенте заявили, что заподозрили нарушения со стороны "Национального фронта" и оценили ущерб в 6,8 млн евро. В 2016 году расследование было передано французским следователям, а в 2017 году Ле Пен выдвинули обвинения.

Парижские прокуроры утверждают, что с 2004 года евродепутаты "Национального фронта" (бывшее название партии), в частности Ле Пен и ее отец, участвовали в схеме фиктивного трудоустройства помощников.

Кроме того, саму Ле Пен суд может лишить права занимать должности сроком до 10 лет, что поставит под угрозу ее планы в четвертый раз баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.

В 2021 году у французской популистки обнаружили злоупотребление на сумму 339 тысяч евро - она оформила фиктивного помощника, чтобы получать бюджетную компенсацию. Тогда по решению суда Марин Ле Пен была вынуждена вернуть незаконно полученные средства.

Как сообщал OBOZ.UA, ультраправая партия Франции "Национальное объединение" избрала 5 ноября нового лидера вместо Марин Ле Пен, известной своей дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным. Новым главой партии станет 27-летний депутат Европарламента Джордан Барделла.

Барделла со своей стороны заявил, что продолжит усилия по привлечению избирателей за пределами ультраправого ядра политсилы.

Также на неделе он сказал Reuters, что то, что кто-то не из семьи Ле Пен может стать лидером "Национального объединения", является "маленькой культурной революцией".

Напомним, что Марин Ле Пен выступала против предоставления Украине наступательного вооружения и до 2022 года открыто восхищалась главой РФ Путиным, повторяла российскую пропаганду после аннексии Крыма в 2014 году.