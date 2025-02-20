'Хочет стать императором мира': президент Бразилии жестко упрекнул Трампа

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обвинил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в желании стать императором мира. Он также призвал американского лидера "уважать суверенитет" других стран.

Видео дня

Соответствующий призыв Лула да Силва сделал в эфире радиовещателя Бразилии. Именно так президент этой страны прокомментировал обвинение Трампа в адрес президента Владимира Зеленского в диктатуре.

По словам президента Бразилии, за последние 70 лет демократия продемонстрировала, что только она является лучшим политическим строем из всех существующих.

"Но Трамп действует так, будто он пытается стать императором мира. Он пытается вмешиваться во все страны и все государственные политики", – сказал Лула да Силва.

Президент Бразилии призвал Трампа "понять, что суверенитет каждой страны нужно уважать". Он также попросил американца проявлять "больше жестов дружбы".

С января этого года, когда Трамп снова занял пост президента, Лула да Силва лично не общался с новым американским лидером. Причем он называет Соединенные Штаты "важным коммерческим партнером Бразилии".

Любопытно: слова Лулы да Силвы прозвучали на фоне того, что Белый дом "короновал" Трампа, изобразив последнего в императорской короне.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп назвал украинского президента "диктатором без выборов" и призвал его действовать быстро, "иначе у него не останется страны". Также американец обвинил Владимира Зеленского в том, что он "выманил" у Соединенных Штатов 350 миллиардов долларов на войну, потому что "играл как на скрипке" на бывшем президенте Джо Байдене.

В свою очередь Организация Объединенных Наций заявила, что считает президента Украины Зеленского легитимным главой государства. Организация объяснила, что украинский лидер руководит страной после законных выборов и имеет у украинцев соответствующий кредит доверия.

Аналогичные заявления прозвучали от лидеров других стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!