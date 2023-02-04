Хотел убить королеву: задержанный с арбалетом возле Виндзорского замка британец признался, что планировал нападение

Британец, арестованный на территории Виндзорского замка с заряженным арбалетом, признал себя виновным в планировании нападения на королеву Елизавету II. Приговор ему будет оглашен 31 марта.

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Об этом сообщило одно из крупнейших в мире американское агентство Associated Press. Джасванта Сингх Чайла арестовали в королевской резиденции 25 декабря 2021, когда там гостила королева. Ему тогда было 19 лет.

В пятницу, 3 февраля, Джасвант Сингх Чейл появился в Центральном уголовном суде Лондона по видеосвязи с Бродмура – закрытой психиатрической больницы, где он содержится.

Он признался в намерении "нанести телесные повреждения лицу Ее Величества Королеве Елизавете II". Чайл также признал себя виновным в угрозах убийством и хранении боевого оружия.

По данным следствия, бывший работник супермаркета Джасвант Сингх Чайл из южного английского города Саутгемптон перелез через забор с шипами Виндзорского замка с помощью веревочной лестницы и зашел на территорию королевской резиденции, пряча лицо за металлической маской, держа в руках заряженный арбалет со снятым предохранителем.

Он "задел" сигнализацию и был замечен системой видеонаблюдения. Офицеры, патрулирующие территорию замка, задержали его, никому не причинив вреда.

При задержании Чайл сказал полицейскому, который одевал на него наручники: "Я здесь, чтобы убить королеву".

В суде Джасвант Сингх Чайл заявил, что хотел поквитаться с королевой за бойню в индийском Амритсаре в 1919 году. Тогда британские военные убили 379 мирных индийцев, устроивших протест.

Приговор заключенному должны огласить 31 марта после того, как судья оценит выводы психиатров.

21-летний Чайл обвиняется в угрозах убийством, владении огнестрельным оружием и в преступлении, предусмотренном разделом 2 Закона о государственной измене 1842 года. Британцы уверены, что приговор будет обвинительным и суровым.

Издание отмечает, что обвинения по этому закону случаются редко. В 1981 году Маркус Сарджент был обвинен в государственной измене по Закону 1842 года после того, как выстрелил холостыми патронами в королеву, когда она ехала верхом на параде Trooping the Color в Лондоне. Он признал свою вину и был приговорен к пяти годам лишения свободы.

А последним лицом, осужденным по отдельному и более серьезному Закону о государственной измене 1351 года, был Уильям Джойс, нацистский пропагандист Второй мировой войны, известный как Лорд Хо-Хо. В 1946 году его повесили.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джасвант Сингх Чайл записал видео с угрозами убить Елизавету II.

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