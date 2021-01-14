Кремль пытается разжечь ненависть к Украине, – Хомчак

В России живет много людей, которые понимают, что на самом деле происходит и кто развязал вооруженную агрессию против Украины.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак. По его мнению, не все граждане РФ ненавидят нашу страну.

"Многие россияне поддерживают связь с украинскими родственниками и далеко не все ненавидит нашу страну. Хотя эту ненависть Кремль всеми силами пытается разжечь", – добавил Хомчак.

Он также заявил, что против Украины воюет кремлевская власть, а не весь российский народ. Тем не менее, России придется ответить за все преступления.

"Однако за все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины Россия должна ответить. За каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей", – отметил Главнокомандующий ВСУ.

Полностью интервью Руслана Хомчака можно прочитать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина одержала знаковую победу в деле против России по Крыму. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 14 января признал частично приемлемой жалобу Украины против Российской Федерации о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти.