133 опроса после съезда демократов дали в среднем перевес Харрис на Трампом 49,5%:45,9% (в целом по стране), то есть на 3,6 процентных пункта.

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Но, во-первых, такой рост рейтинга традиционен для опросов после съезда, ибо кандидат была в центре внимания.

Во-вторых же, всё зависит от 8 ключевых штатов, к которым мы ещё вернёмся, — в первую очередь, очень шаткой Пенсильвании с её 19 голосами в коллегии из 538 членов (такой себе кратковременный парламент), которая и выбирает президента.

Ну а в-третьих, здесь ещё, видимо, не учтён переход Кеннеди на сторону Трампа: он снял свою кандидатуру и призвал голосовать за Трампа своих сторонников.

С другой стороны, просто приплюсовать 4-6 процентов Кеннеди к показателю Трампа было бы тоже неверно: не так уж много и стоит личный призыв — голоса передать таким образом невозможно ("это не бутерброд"), и ещё неизвестно, за кого в действительности проголосуют те, кто голосовали бы за бывшего демократа, которого, кстати, в собственной семье считают предателем.

А теперь — опять к переменчивым штатам: напомню, сколько именно голосов в коллегии — из 538 — они имеют в 2024 году: Пенсильвания — 19, Джорджия и Северная Каролина — по 16, Мичиган — 15, Вирджиния — 13, Аризона — 11, Висконсин — 10 и Невада — 6.

До съезда, по информации самого нейтрального The Hill, у Харрис были голоса Пенсильвании, Мичигана, Вирджинии и Висконсина, то есть всего 57, а у Трампа — Джорджии, Северной Каролины, Аризоны и Невады, то есть 49.

Но в целом счёт голосов в коллегии давал разницу значительно меньшую: 270:268 в пользу Харрис, то есть остальные штаты — не колеблющиеся — дали вместе плюс 6 за Трампа.

Главная задача демократов — чтобы их электорат проголосовал, а не проигнорировал выборы массово, как это произошло в 2016-м, когда они настолько поверили в безоговорочную победу Клинтон, что даже не пришли на участки, и победил — тогда совсем неожиданно! — Трамп.

Сейчас оснований для преждевременного спокойствия у них нет — несмотря на 49,5:45,9, ведь всё решает не общий перевес голосов (у Трампа 8 лет назад его и не было), а их распределение в коллегии.