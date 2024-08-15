Харрис опережает Трампа в 6 из 7 ключевых штатов США: результаты опроса

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опередила своего оппонента-республиканца Дональда Трампа в шести из семи штатов, которые будут определять результат выборов. В них политик имеет небольшое преимущество с 48% против 47%, которые имеет Трамп.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Cook Political Report Swing State Project Survey, проведенного BSG и GS Strategy Group. Единственный штат, где Трамп все еще удерживает незначительное преимущество, это Невада, хотя с мая демократы сократили его преимущество на шесть пунктов.

В мае этого года Трамп опережал президента Джо Байдена на три балла в целом, и был впереди или сравнялся с ним в каждом из семи штатов.

"Успех Харрис в сокращении разрыва обусловлен ее консолидацией демократической базы и увеличением поддержки среди независимых избирателей", – говорится в статье.

В то же время отмечается, что Трамп продолжает иметь преимущество над Харрис в таких вопросах, как граница и иммиграция (+14 баллов), контроль над инфляцией и прожиточным минимумом (+6) и борьба с преступностью и насилием (+4).

Неопределившиеся избиратели и те, кто отдает предпочтение другому кандидату, преимущественно говорят, что их больше волнует то, как Харрис определяет экономическую политику, чем то, как Трамп определяет иммиграционную политику.

"Избиратели немного больше озабочены обязательствами и слабостями Трампа, чем Харрис. В целом, 59% колеблющихся избирателей штатов были обеспокоены тем, что повестка дня Трампа на второй срок была слишком сосредоточена на личном возмездии, в то время как 57% считали, что он был слишком непредсказуемый и неконтролируемый, чтобы управлять эффективно. Наименьший процент избирателей – 53% – заявили, что они озабочены тем, что Харрис слишком либеральная, чтобы управлять эффективно, а 49% сказали, что она "слишком несерьезная, чтобы управлять страной эффективно", – свидетельствуют результаты опроса.

Как сообщал OBOZ.UA, опросы, проведенные The New York Times и Сиенским колледжем, показали, что Камала Харрис опережает бывшего американского лидера Дональда Трампа в трех колеблющихся ключевых штатах. Это является последним признаком резкого изменения отношения американцев к демократам после того, как президент Джо Байден покинул президентскую гонку.

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