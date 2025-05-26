'ХАМАС упрям и отклоняет предложения о прекращении огня': Нетаньяху сказал, когда Израиль вернёт заложников

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что одной из главных задач ЦАХАЛа в секторе Газа является возвращение всех заложников. По его словам, Израиль не собирается отступить от этого и если не выполнит эту задачу сегодня, то выполнит ее завтра, если нет, то послезавтра.

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Об этом пишет The Times of Israel. Издание цитирует слова Нетаньяху, которые он сказал на государственной церемонии по случаю Дня Иерусалима 26 мая.

"Задача в Газе, включая возвращение наших заложников, занимает нас ежедневно и каждую ночь. Мы не собираемся отпускать это, и если мы не выполним ее сегодня, мы сделаем это завтра. А если не завтра – то послезавтра", – заявил израильский премьер.

В то же время издание отмечает, что подобное заявление Беньямин Нетаньяху уже делал, что разгневало семьи заложников, которые хотят услышать какую-то конкретику.

Однако о конкретных датах говорить трудно. Как заявил Нетаньяху, "ХАМАС упрям" и отклоняет предложения о прекращении огня, которое предусматривает освобождение заложников.

Об этом же говорит и посланник Белого дома Стив Уиткофф, которого цитирует Axios. Уиткофф заявил, что "разочарован" тем, что ХАМАС до сих пор не принял его предложение о новом соглашении о заложниках и прекращении огня в Газе.

Он также отметил, что ХАМАС выставляет неприемлемые условия.

"То, что я видел от ХАМАС, разочаровывает и является абсолютно неприемлемым", – сказал Уиткофф

Издание The Times of Israel, в свою очередь, сообщило, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, что Израиль отверг предложение о временном прекращении огня.

"Предложение, полученное Израилем, не может быть принято ни одним ответственным правительством", – заявил чиновник.

Он добавил, что "ХАМАС ставит невозможные условия, которые означают полный провал в достижении военных целей и неспособность освободить заложников".

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он готов прекратить войну в секторе Газа при четких условиях. В частности, все заложники должны вернуться домой, а ХАМАС – сложить оружие. Условием Израиля является отход ХАМАС от власти, его руководство должно покинуть сектор Газа, а анклав должен быть полностью разоружен.

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