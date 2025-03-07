ХАМАС угрожает убить часть заложников, если Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа

Боевики ХАМАС начали угрожать убить часть заложников в случае возобновления Израилем боевых действий в секторе Газа. За "эскалацию агрессии против палестинского народа" они пообещали казнить гражданских, которых удерживают в плену с 7 октября 2023 года.

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В плену у ХАМАС, по оценкам Израиля, остается 24 заложника, также террористы до сих пор не вернули 35 тел похищенных людей. Об этом пишет DW.

Заявление о намерениях казнить заложников в ответ на возобновление боевых действий в секторе Газа в ХАМАС обнародовали вечером 6 марта.

"Любая эскалация агрессии против палестинского народа приведет к убийству ряда похищенных", – заявил в обнародованном накануне видеообращении представитель ХАМАС Абу Убейда.

По израильским данным, боевики ХАМАС удерживают 24 заложников, захваченных 7 октября 2023 года, в день нападения на Израиль. Также они до сих пор не отдали 35 тел похищенных и умерших в плену гражданских.

При этом среди остающихся в живых заложников, по некоторым данным, есть молодой солдат ЦАХАЛ, имеющий гражданство Израиля и Германии, а также гражданин Таиланда.

DW также напоминает, что многие из освобожденных ранее заложников рассказывали о жестоком обращении боевиков с пленными. Это усилило опасения родственников людей, до сих пор остающихся в плену, что их время уже на исходе.

Известно, что первый этап перемирия между Израилем и ХАМАС завершился 1 марта. О продлении соглашения стороны пока не договорились. При этом в Израиле готовятся к усилению давления на ХАМАС, в том числе путем возобновления боевых действий – в случае, если боевики не продолжат освобождать заложников.

Напомним, о том, что ХАМАС отверг предложение Израиля о продлении первого этапа прекращения огня, стало известно в день его завершения, 1 марта. Представитель организации Хазем Касем заявил об отсутствии в настоящее время переговоров о второй фазе прекращения огня, он также озвучил требование к международному сообществу оказать давление на Израиль.

В ХАМАС настаивают, что Израиль должен приступить ко второй фазе соглашения без "колебаний или уклонений".

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