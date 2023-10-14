ХАМАС препятствует эвакуации мирного населения с севера Газа: что происходит

Террористы ХАМАС препятствуют эвакуации мирного населения с севера Газа. В субботу, 14 октября, они установили в секторе блокпосты. В этом районе проживает около 1 миллиона человек.

Об этом сообщает Тimes of Іsrael. ЦАХАЛ предупредил жителей сектора Газа в северной части сектора о необходимости эвакуации на фоне подготовки к ожидаемому наземному вторжению или усилению наступления.

Военные заявляют, что идентифицировали сотни тысяч палестинцев, движущихся на юг, но многие из них застревают в пробках из-за блокпостов Хамаса.

Террористы используют жителей Газы как живой щит, делая все, чтобы было как можно больше жертв среди мирного населения, особенно среди детей, чтобы можно было показывать эти кадры зарубежным СМИ и требовать остановить “эскалацию".

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Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания заявил, что жители сектора Газа не покинут свои дома во время боевых действий и не станут укрываться в Египте.

"ХАМАС затрудняет передвижение жителей сектора Газа по основным дорогам и препятствует проезду транспортных средств по этим дорогам", – заявили в ЦАХАЛ.

На кадрах показано интенсивное движение транспорта в секторе Газа.

"ХАМАС затрудняет передвижение жителей сектора Газа по основным дорогам и препятствует проезду транспортных средств по этим дорогам. Мы продолжаем призывать жителей города Газа идти на юг… ХАМАС хочет, чтобы вы были живым щитом… Это ради вашей личной безопасности. В ближайшем будущем мы собираемся широко атаковать город Газа", – заявил на пресс-конференции представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

Как сообщал OBOZ.UA, утро восьмого дня войны в Израиле ознаменовалось заявлением израильской армии о ликвидации очередного высокопоставленного представителя ХАМАС: вследствие ночных авиаударов по сектору Газа погиб Мурад Абу Мурад, глава ВВС группировки. Тем временем после требования ЦАХАЛ об эвакуации жителей северной части сектора Газа на юг анклава перемещены уже свыше 400 тысяч человек.