Хакеры успешно взломали Росреестр: скачали огромное количество личных данных россиян

Поздним вечером 6 января стало известно, что хакеры взломали и выгрузили базы данных Росреестра, в которых есть информация о каждом гражданине РФ. За этим стоит группа хакеров Silent Crow.

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Об этом они сообщили в своем Telegram-канале, а информация про взлом распространилась в сети уже 7 января. Хакеры отметили, что Росреестр (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии) – это критически важный ресурс в плане регистрации недвижимости, ведение кадастра и осуществление картографической деятельности.

Они слили в сеть малую часть, примерно 90 миллионов строк из единого государственного реестра объектов недвижимости. Общее же количество выгруженной информации составляет около 2 миллиардов строк.

База данных, которая теперь оказалась в сети, содержит ФИО россиян, email-адреса, номера телефонов, адреса, данные паспортов и другие личные сведения.

"Росреестр стал ярким примером того, как большие государственные структуры могут пасть за считанные дни. В результате их данные, казалось бы, надежно защищенные, попали в нашу коллецию. Если раньше Росреестр ассоциировался с бюрократическим хаосом, то теперь название сие структуры стало символом цифровой прозрачности – только не в том смысле, в котором россияне этого ожидали", – отметили хакеры.

По их словам, взломав Росреестр они "поздравили россиян с началом Нового года". Кроме того, в Silent Crow анонсировали и следующий "рождественский подарок".

В Росреестре тем временем отказались подтверждать утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН).

"В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде телеграм-каналов", – заявили там.

Как сообщал OBOZ.UA, киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины 4 января атаковали российское ООО "Регионтранссервис", обслуживающее грузовые вагоны и обеспечивающее потребности армии агрессора. В результате уничтожены все серверы компании и выведены из строя рабочие станции.

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