Хакеры сломали крупнейшего российского производителя ракет: в Reuters узнали подробности

Группа северокорейских хакеров тайно проникла в компьютерные сети российской корпорации "НПО машиностроения". Это одно из ведущих ракетно-космических предприятий России, производящее баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты, и кибершпионы охотились за нужными им технологиями.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в сфере кибербезопасности.

Отмечается, что группы кибершпионов, связанные с правительством Северной Кореи (ScarCruft и Lazarus), тайно взломали систему ракетно-конструкторского бюро в городе Реутове под Москвой. Хакеры проникли в ИТ-среду компании и смогли читать электронную почту, переходить между сетями и извлекать разные данные.

Издание отмечает, что хакеры имели доступ к сетям российской корпорации с конца 2021 по май 2022 года, когда ИТ-инженеры российского бюро смогли выявить деятельность кибершпионов.

Спустя несколько месяцев Северная Корея объявила о ряде достижений в своей программе разработки баллистических ракет. При этом издание отмечает, что непонятно, были ли эти события связаны со взломом.

Этот инцидент показывает, что изолированная санкциями Северная Корея нацеливается даже на своих союзников, таких как Россия, чтобы получить важные для себя технологии.

Ракетно-конструкторское бюро в Реутове специализируется на трех сферах – разработке гиперзвуковых ракет, спутниковых технологий и баллистических вооружений нового поколения. Это те отрасли, которые очень интересуют Северную Корею с начала разработки своей Межконтинентальной баллистической ракеты, которая способна нанести удар по материковой части США.

Новости об изломе появились вскоре после поездки в Пхеньян в прошлом месяце российского министра обороны Сергея Шойгу на 70-ю годовщину Корейской войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 7 августа хакеры взломали сайт Московского городского БТИ, где собраны данные о владельцах недвижимости в Москве и Московской области. После взлома на сайте появилось сообщение, что все данные о местах пребывания и собственности российских политиков, военных и сотрудников спецслужб переданы Силам обороны Украины.

Ранее украинские хакеры "взломали" базы данных экономического саммита "Россия-Африка 2023". Из полученных в результате атаки документов, в частности, следует, что США инвестируют средства в образование, медицину, кибербезопасность, энергонезависимость и другие жизненно важные отрасли для развития африканских стран. Россия же рассматривает Африку как сырьевую базу, которую можно использовать для добычи полезных ископаемых.