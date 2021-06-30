Гватемала потребовала от России вернуть деньги за вакцину "Спутник V"

Правительство Гватемалы просит Россию вернуть деньги, выплаченные за вакцину от коронавируса "Спутник V". Такое решение приняли из-за задержек поставок препарата.

Об этом сообщает Reuters. Речь идет о 80 миллионах долларов, которые страна заплатила за восемь миллионов доз вакцины.

"Мы просим вернуть деньги согласно предложению. И если у них позже будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки", — сказала министр здравоохранения Амелия Флорес.

Первые партии "Спутника" в Гватемалу поступили в мае. Всего в страну доставили 150 тысяч доз вакцины.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который занимается экспортом вакцины, это пока не комментировали.

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Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Италии Марио Драги поставил под сомнение, что российский "Спутник V" получит одобрение европейских регуляторов. Он также заявил, что китайская вакцина против коронавируса не работает в полной мере.