Губернатор Флориды Десантис подписал закон, запрещающий детям до 14 лет пользоваться соцсетями

Губернатор штата Флорида Рон Десантис подписал законопроект, запрещающий детям до 14 лет иметь учетные записи в социальных сетях без согласия родителей. Также проект закона обязывает владельцев таких сетей удалять аккаунты детей, сделанных без родительского разрешения.

По словам Десантиса, законопроект ориентирован на защиту детей. Власти штата готовятся судиться с владельцами сетей, которые будут нарушать этот закон, требовать штрафы и отдавать детям до 10 тыс. долларов возмещения из них (штрафы планируются в размере до 50 тыс. долларов за каждое нарушение).

Новый закон должен вступить в силу в штате только в январе 2025 года. Однако ему уже сейчас прогнозируют множество юридических проблем.

Интересно, что из конгрессменов Флориды только один человек не поддержал предложенный законопроект. Это конгрессмен Энджи Никсон из Джексонвилла, мать пятерых детей. Она заявила, что это "злоупотребление правительства", потому что именно родители, а не какие-либо правила и законы, "должны определять, разрешено ли их детям быть в интернете".

Как сообщал OBOZ.UA, 30-летняя женщина из Хайдарабада, которая постоянно проводила ночи, прокручивая перед глазами социальные сети в отсутствие света, потеряла зрение более чем на полтора года.

А тем временем в штате Огайо родился уникальный мальчик с большим пальцем на руке в форме сердца. Молодая мама была очень взволнована, увидев особенность малыша, а врачи в роддоме заверили, что никогда не видели ничего подобного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!