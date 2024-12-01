'Грузия в кровавом огне': в ОП заявили о попытке российского поглощения чужой государственности

Страна-агрессор Россия предпринимает очередную попытку поглощения чужой государственности. В очередной раз под российской угрозой оказалась Грузия, которая выбрала путь евроинтеграции.

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Тем не менее через коллаборантов Москва пытается оставить страну под своим влиянием. Об этом в Telegram заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, грузинское гражданское общество оказывает ожесточенное сопротивление попыткам России поглотить государственность Грузии. Вопреки решению правительства народ выбрал путь свободы от российского влияния.

"Грузия – та самая, настоящая, с большой гордостью и достоинством, – не хочет стоять на коленях перед Россией, не хочет превращаться в еще одну убогую лагерную территорию, где будут хозяйничать озлобленные россияне, не хочет продавать свою свободу и не хочет разменивать будущее своих детей на коррупцию и прибыльность для отдельных пророссийских олигархов", – заявил Подоляк.

Также он добавил, что Россия всегда несет только зло насилие и унижение. В частности, страна-агрессор всегда делает ставку на коллаборантов, которые легко и быстро продаются, поддавшись ситуативным соблазнам.

"Можно ли этому противостоять? Конечно. Можно ли побеждать? Бесспорно. Не сомневаюсь, что грузинский народ, отчаянно бьющийся сейчас на охваченных огнем улицах Тбилиси, Рустави, Кутаиси, во всяком случае победит. Сил и мужества, Сакартвело", – написал Подоляк.

Напомним, утром 1 декабря после очередной попытки разгона граждане Грузии снова вышли на акции протеста. Тысячи людей собираются в центре Тбилиси, чтобы выразить протест против решения правительства страны приостановить переговоры о вступлении в Европейский Союз.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с резкими заявлениями, направленными против европейской интеграции и демократических протестов. Он обвинил оппозицию, Запад и даже Украину в попытках "украинизировать" Грузию. Соответственно, люди в Грузии вновь вышли на протесты.

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