Грузия, которая побоялась ввести санкции против России, решила вступить в ЕС

Власти Грузии, которые отказалась вместе со всем цивилизованным миром вводить санкции против России за войну в Украине, намерены подать заявку на членство в ЕС. Сделать это планируют уже 3 марта.

Об этом сообщил во время брифинга председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Грузия подает заявку в Евросоюз на получение статуса кандидата в члены в ускоренном порядке. В 2024 году, как это было предусмотрено, у нас готовилась сильная заявка. Однако, принимая во внимание общий политический контекст и новую реальность, после консультаций с членами политсовета партии и в первую очередь, с премьер-министром, политическая команда приняла решение немедленно подать заявку на членство в ЕС", – заявил Кобахидзе.

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По его словам, заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС в Грузии намерены передать в Брюссель уже завтра, 3 марта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 февраля в Грузии тысячи человек вышли на митинг против российской агрессии в Украине.

Участники многотысячного шествия отправились к зданию правительства, чтобы выразить возмущение отказом премьер-министра ввести санкции против России. Правительство объяснило свое решение опасениями больших экономических потерь.