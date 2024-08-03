Грузинский суд арестовал уже заключенного Саакашвили за незаконное пересечение границы: что происходит

В Грузии Тбилисский городской суд 2 августа выбрал экс-президенту страны Михеилу Саакашвили меру пресечения в виде ареста по делу о незаконном пересечении границы. Политик и так находится за решеткой.

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Несмотря на это, прокурор Григол Нишнианидзе просил применить в отношении бывшего главы страны именно содержание под стражей. Мол, Саакашвили, который уже почти три года остается в заключении, может повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства или совершить новое преступление. Судья Михаил Джинджолия счел, что такие опасения "обоснованы", и удовлетворил ходатайство прокурора, передает портал News Georgia.

Сторона защиты назвала ситуацию "правовым абсурдом" и политически мотивированным решением. Адвокат Бека Басилая объяснил: согласно установленной практике, в Грузии не применяют меру пресечения для граждан, свобода которых уже ограничена. Но, по словам правозащитника, его противники "боятся освобождения Михаила Саакашвили".

Объясним: в Грузии было возбуждено пять дел против Саакашвили.

1. Злоупотребление полномочиями в связи с помилованием убийц банковского служащего Сандро Гиргвлиани.

28-летний Гиргвлиани убили в январе 2006 года после ссоры с высокопоставленными представителями МВД в ресторане. Четырех сотрудников ведомства осудили, но через два года Саакашвили, будучи президентом, помиловал их. По версии следствия, это произошло по предварительному сговору с преступниками.

Расследование этого дела уже завершено и вынесен приговор – три года за решеткой.

2. Превышение служебных полномочий во время разгона митинга 7 ноября 2007 года и разгром телекомпании "Имеди" (последняя критически освещала события в стране).

3. Превышение служебных полномочий в связи с избиением оппозиционного депутата Валерия Гелашвили (расследование при правлении Саакашвили виновных не нашло).

По этому делу Саакашвили уже получил приговор – шесть лет тюрьмы.

4. Растрата бюджетных средств, т.н. "дело пиджаков". В это дело подшито много эпизодов: покупка за счет государства шести пиджаков для президента и обеда в суши-баре; отдых за госсредства в дорогих гостиницах; визиты в косметические клиники, массаж и проч..

5. Дело о незаконном пересечении границы. Оно было возбуждено последним, после того, как Саакашвили в октябре 2021 года вернулся в Грузию и был задержан.

В рамках этого дела обвинение предъявлены еще четырем лицам (Элгудже Цомая, Зурабу и Шалве Цоцория и Георгию Нариманидзе). Их дело выделено в отдельное производство; они вышли из СИЗО под залог.

Саакашвили сейчас отбывает наказание по двум уголовным делам. По законам Грузии, сроки за разные преступления одному осужденному не суммируются, поэтому речь идет о наибольшем (шестилетнем) сроке, вынесенном ему по делу об избиении Гелашвили.

Возможно, это не единственные обвинительные приговоры, которые будут оглашены в отношении бывшего грузинского президента и бывшего главы Одесской областной государственной администрации.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Европейский суд по правам человека отказался принять к рассмотрению жалобы Михеила Саакашвили по поводу двух уголовных производств, по которым он осужден в Грузии.

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