ЕСПЧ не нашел нарушений в преследовании Саакашвили в Грузии: решение суда

Европейский суд по правам человека отказался принять к рассмотрению жалобы Михеила Саакашвили по поводу уголовных производств, возбужденных против него в Грузии. В частности, речь идет о двух приговорах, по которым в 2018 году он заочно был приговорен к шести годам лишения свободы.

Суд заявил, что нет оснований сомневаться в справедливости уголовного производства против бывшего президента Грузии. Об этом говорится в заявлении ЕСПЧ от 23 мая.

В деле "Саакашвили против Грузии" рассматривались два комплекта производств: первый касался нападения на члена парламента в 2005 году, второй – помилования четырех бывших высокопоставленных чиновников Министерства внутренних дел в 2008 году, которые были осуждены за преступления, связанные с нападениями на депутатов и убийством. .

Суд отметил, что обвинения против Саакашвили были серьезными и обоснованными, с большим количеством прямых и косвенных доказательств по делу.

"На фоне острого политического антагонизма между политической партией господина Саакашвили и новыми правящими силами именно нельзя доказывать, что основной целью открытия уголовных дел против него было препятствование его участию в грузинской политике. Напротив, учитывая, в частности, должным образом обоснованные судебные решения, Суд установил, что искренним желанием власти было привлечение господина Саакашвили к ответственности за совершенные им правонарушения", – обосновали судьи ЕСПЧ.

Суд отклонил жалобы Саакашвили по статье 18 Европейской конвенции по правам человека как неприемлемые, отметив, что политик "не доказал наличие скрытого мотива" – препятствование его участию в грузинской политике.

"Опасения, что за его преследованием стоял скрытый мотив, были необоснованны. На фоне острого политического антагонизма между политической партией господина Саакашвили и новыми правящими силами нельзя доказывать, что основной целью открытия уголовных дел против него было препятствие его участию в грузинской политике. Напротив, учитывая, в частности, должным образом обоснованные судебные решения, Суд установил, что искренним желанием власти было привлечение господина Саакашвили к ответственности за совершенные им правонарушения", – обосновали судьи ЕСПЧ.

Также суд не нашел доказательств отсутствия независимости или беспристрастности судьи в еще одном производстве, где Саакашвили признан виновным в злоупотреблении служебным положением.

ЕСПЧ пришел к выводу, что не было нарушений Европейской конвенции по правам человека относительно права на справедливое судебное разбирательство и права на присутствие и допрос свидетелей при рассмотрении национальными судами доказательств против Саакашвили.

Следует отметить, что это решение не является окончательным. В течение трехмесячного срока любая сторона может подать ходатайство о передаче дела на рассмотрение Большой палаты Суда.

Напомним, ранее МИД Украины выразил протест послу Грузии из-за ухудшения состояния Саакашвили и предложил дипломату вернуться в Тбилиси. В Министерстве также потребовали от грузинских властей начала переговоров по передаче Саакашвили Украине.

В Грузии вести переговоры по Саакашвили отказались и назвали требования Украины "оскорбительными".

Тем временем 13 июля стало известно, что польские врачи приступили к обследованию бывшего президента Грузии. Это произошло после "шести месяцев промедлений".

Медицинская комиссия была создана Европейским Союзом еще полгода назад, однако все это время грузинские власти не давали ей доступа к заключенному политику.