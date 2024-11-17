'Грубо искажают реальность': в Молдове резко отреагировали на заявления посла РФ

Посол России в Молдове Олег Озеров сделал ряд заявлений об этом государстве, которые вызвали возмущение у официального Кишинева. В частности, он заявил, что развитие Молдовы якобы "зависит от России", а также что Запад "пытается затянуть страну в военный блок".

Видео дня

На эти заявления российского дипломата отреагировали в Министерстве иностранных дел Молдовы, там назвали утверждения представителя РФ "ложными и необоснованными". Об этом пишет издание NewsMaker.

Возмутившие власти Молдовы заявления российский посол сделал в интервью "Радио России". Общаясь с российскими пропагандистами, Озеров выдал, что развитие Молдовы якобы "зависит от России".

В МИД Молдовы с подобной искаженной интерпретацией действительности не согласились.

"Заявление о том, что экономика Молдовы зависит от торговых связей с Россией, грубо искажает реальность. Факты очевидны: более 65% товаров Молдова экспортирует в страны ЕС, и всего 3,7% — в Россию. Более того, даже Приднестровье экспортирует более 80% своей продукции в ЕС. Страны Европейского союза являются нашими надежными партнерами, которые предоставляют открытый доступ к рынкам. В отличие от России, которая в течение многих лет вводила политически мотивированные и абсурдные эмбарго, которые затронули молдавских производителей", — ответили на тезис Озерова в МИД Молдовы.

Возмутили молдовских дипломатов и рассуждения представителя РФ о том, что "иностранные силы, в том числе НАТО, пытаются провести милитаризацию Молдавии и втянуть республику в антироссийский военный блок".

"Всякого рода силы извне пытаются втянуть Молдавию в милитаристские игры. НАТО модернизирует армию, поставляет оружие, 15 учений прошло с участием НАТОвцев, НАТОвцы явно затягивают Молдавию в этот военный блок. Мы знаем, что и ЕС сейчас стоит недалеко от того, чтобы превратиться в военный блок… В интересах самой Молдавии и Российской Федерации не допустить милитаризации и втягивания Молдавии во враждебный России военный блок", – заявил Озеров, озаботившись тем, что вступлению Молдовы в ЭС НАТО якобы препятствует "прописанный в конституции нейтральный статус".

В ответ в МИД Молдовы посоветовали России начать уважать суверенитет соседей.

"Россия — единственная страна, которая на протяжении долгого времени нарушает наш нейтралитет. Войска России находятся на территории Молдовы против воли нашей страны. Присоединение к Европейскому союзу, которое поддержали граждане на референдуме 20 октября, не противоречит статусу нейтралитета", — заявили в министерстве.

Там также привели в пример Австрию, Ирландию и Мальту.

"Если посол России хочет способствовать восстановлению двусторонних отношений, первым делом нужно разработать план вывода российских войск с Левобережья Днестра", — добавили во внешнеполитическом ведомстве Молдовы.

Министерство иностранных дел потребовало от посла России прекратить распространять ложные и манипулятивные заявления.

"Молдова не будет терпеть попытки дезинформации. Рекомендуем послу строго соблюдать дипломатические нормы и сосредоточиться на реальных решениях в интересах граждан обеих стран, а не на пропаганде", — призвали в министерстве.

Напомним, 12 ноября стало известно, что в Молдове российскому послу вручили ноту протеста. Причиной для вызова Озерова "на ковер" стало вмешательство России в выборы в Молдове и падение российских дронов на территории страны в разгар российских атак на Украину.