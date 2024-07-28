Псы войны ликвидированного по указке Путина путчиста Пригожина отправились на долгожданное свидание в ад к своему главарю. В пустынных районах африканского Сахеля, в неспокойном краю на стыке условной границы между Мали и Алжиром воинственные туареги порешили колонну боевиков ЧВК "Вагнер". По видеоматериалам, которые вирусно распространяются в сети, можно сделать вывод о ликвидации десятков вагнеров. Вроде порядка 80 двухсотых из 13 штурмового отряда, многие из которых заживо сгорели в подбитой туарегами технике. Среди уничтоженных подонков числится и пропагандист ТГ-канала Grey Zone Никита Федянин, известный под позывными "Белый" и "500-тый", который приехал отснять очередные "подвиги" российских боевиков. Также делаются предположения о гибели (имитации гибели) правой руки Пригожина Антона Елизарова ("Лотос"). Какое-то количество российских наемников смогло выжить, и их там даже вроде как пытаются выкупить и эвакуировать.

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Таким образом населенный пункт Тин-Заутин, где произошли обозначенные события, стали блестящей акцией местных антиправительственных формирований, при поддержке определенных внешних сил, которая поставила жирную точку в деятельности ошметков самой крупной российской ЧВК. Здесь следует обозначить круг интересантов могилизации вагнеров.

Как бы это не звучало высокопарно, но враг номер один "Вагнера" – это их собственная пропаганда и мифология. Покойные Пригожин и Уткин не были сверхлюдьми, а просто представляли из себя кровожадных, беспринципных барыг. Они плоть от плоти путинизма, вот только поверив в свое бессмертие, и зная настроения в армии, решили в июне 2023 года сковырнуть кремлевского обитателя. В ходе путча Путин проявил себя, как трус, его мордой окунули в известную субстанцию, и по итогу, подписав мировую, он решил мстить нерешительным заговорщикам. Вот так и в Африке вагнера ведут себя дерзко, там где чувствуют слабость местного населения. Антивагнеровская резня показала, что наемники пошли весьма низкопробные, недоделанные, не умеющие годно воевать. Сражаться с войнами пустыни – это не девочек насиловать в ЦАР или вырезать крестьян в центральных районах Мали и Буркина-Фасо. Тут, оказывается, серьезные противники, которые убивают.

Сам по себе разгром ЧВК "Вагнер" знаменует начало завершения российского доминирования этого ЧВК в Африке. В тоже время жареные вагнеровцы отвадят очень многих от вербовки для командировок в регион, откуда, в лучшем случае, домой вернутся остатки солдата удачи в цинке. Здесь в накладе и российские спецслужбы. Невооруженным взглядом заметно, как ГРУ, выполняя директиву Путина на ликвидацию вагнеров, сами сели в колошу. Новые рекруты боятся идти в наемники…

В пригожинской тусовке во всю обсуждают тему, как МО продолжает реализовывать план Шойгу и его сменщика Белоусова о полном вытеснении ЧВК "Вагнер" из Африки. Именно подчиненные замминистра обороны Евкурова и генерал-майора ГРУ Аверьянова слили убийцам вагнеров информацию о маршруте и времени движения их колонны. Творцам "Африканского корпуса" нужно не только убрать конкурентов, но и наладить новые связи с теми, кого мочил "Вагнер". Так что оружие для убийства пригожинцев тоже вероятно русского происхождения, и было тайно передано новым скрытым друзьям. Русские мочат русских в Африке – обычное зрелище, когда царит тотальный беспредел.

Разборки между российскими группировками раздражают африканские страны. В руководстве Мали уже не считают россиян той силой, что способна поддерживать местную хунту на плаву и все больше переориентируется на Турцию. Очень сильно российской самодеятельностью в Сахеле раздражен Алжир, ведь Москва стремится выкинуть регионального тяжеловеса из малийских дел. Поэтому алжирские генералы довольны тому, как туареги покрошили вагнеров, ведь это своего рода сатисфакция за антиалжирские происки россиян. Похоже, там будут еще больше довольны, если дерусификация их зоны особых интересов будет поставлена на конвейерную основу.