'Грохот оружия заглушает попытки диалога': Папа Франциск призвал не прекращать молиться за мир в Украине

Папа Римский Франциск, обращаясь к прихожанам католической церкви по случаю торжества Успения Пречистой Девы Марии, призвал не прекращать возносить к небу молитвы об Украине. Он обозначил, что жертв кровопролития слишком много, и рано или поздно военный конфликт должен завершиться дипломатическим исходом.

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Слова кардинала передает новостное издание Ватикана. Монах омрачен тем, что происходит в нашей стране, поэтому постоянно помнит о необходимости молиться за украинский народ.

"Грохот оружия заглушает попытки диалога, власть силы преобладает над силой права. Но не падаем духом, продолжаем надеяться и молиться, ибо только Бог есть Тот, Кто творит историю. Пусть же выслушает нас!" – обозначил Франциск.

Глава католической церкви благословил всех прихожан католической церкви в Украине. При этом указал, что его прошение к небу относится не только к католикам или христианам, а о каждой живой душе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский в прошлом месяце обратился к Кремлю с призывом возобновить зерновую сделку. Амбиции Москвы не должны стать причиной голода миллионов людей, которые поднимают свои голоса к небу от отчаяния.

Президент Зеленский с одобрением отреагировал на это заявление главы всех католиков. Украинский лидер даже заметил, что и другие государственные, религиозные и общественные деятели должны последовать этому примеру Франциска.

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