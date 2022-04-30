Грибаускайте рассказала, на чем держится режим Путина и почему агрессора нужно остановить

Экс-глава Литвы Даля Грибаускайте заявила, что действующий путинский режим невозможно свергнуть, выйдя на улицы, мирными протестами. Поскольку сегодня Кремль восседает не на поддержке россиян и простых граждан России, а на силовиках и лояльности военных.

Об этом она рассказала в интервью изданию Delfi. Учитывая масштабы пропаганды и тоталитарного страха, который культивирован в России, тамошние люди не в силах его свергнуть.

"Поэтому питать иллюзии, будто мы можем как-то влиять на мнение, как-то пропихнуть информацию через этот барьер, – неважно, какую, ей никто не будет верить. Мы мыслим на западный манер, а они – на восточный. Это совершенно иная цивилизация. Питать иллюзии, будто мы можем как-то воздействовать, а люди на улицах свергнут Путина, этого в истории никогда не было и не будет", – заметила она.

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Бывшая президент добавила, что запугивание Путина, включая ядерный удар, не должны заставать Запад врасплох и вынуждать его отступать от намеченной позиции. В то время как Москва грозит развернуть Третью Мировую, она уже началась без оглашения.

"Эта война – европейская. Это война не только с Украиной. Она против всего демократического мира, против установившейся после Второй мировой войны архитектуры безопасности, она уже идет. Не мы ее начали, не мы обостряем ситуацию. Если мы будем отступать и позволим агрессору садиться нам на голову, он залезет и изменит весь порядок, последствия будут плохими, мы с ними не справимся. Особенно такие страны, как мы – маленькие", – заключила Грибаускайте.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Даля Грибаускайте предупредила Запад в первые дни войны, что санкции не имеют власти над Путиным, который имеет амбиции исторического масштаба.