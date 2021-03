Грецию сотрясло разрушительное землетрясение: фото и видео последствий

В районе Фессалия (Греция) в среду, 3 марта, произошло землетрясение магнитудой 5,9, которое ощущалось также в Албании, Северной Македонии, Косово и Черногории.

По данным Национальной афинской обсерватории, эпицентр толчков располагался на глубине 2 км возле города Эласон, что в 250 км от Афин. Как пишет АР, один человек пострадал от падения обломков зданий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Землетрясение произошло в 12:16, люди выбегали на улицу из своих домов и офисов. Местные власти уточнили, что некоторые дома, в основном старые, частично разрушились.

Сейсмолог Василис Карастатис отметил, что землетрясение возникло на линии разлома в районе, который исторически не создавал таких сильных толчков. По его словам, сейчас активность кажется нормальной, но за ситуацией следят эксперты.

Greece rocked by huge 6.3 magnitude earthquake as shaking felt in Athens #greeceearthquake pic.twitter.com/tsYg8oa2xO

An #earthquake, with a magnitude of 5.9, felt in Etoliko, #Greece #Aitoliko pic.twitter.com/POvvoTdO9M