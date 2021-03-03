Грецию сотрясло разрушительное землетрясение: фото и видео последствий

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
4,2 т.
Грецию сотрясло разрушительное землетрясение: фото и видео последствий

В районе Фессалия (Греция) в среду, 3 марта, произошло землетрясение магнитудой 5,9, которое ощущалось также в Албании, Северной Македонии, Косово и Черногории.

По данным Национальной афинской обсерватории, эпицентр толчков располагался на глубине 2 км возле города Эласон, что в 250 км от Афин. Как пишет АР, один человек пострадал от падения обломков зданий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Землетрясение произошло в 12:16, люди выбегали на улицу из своих домов и офисов. Местные власти уточнили, что некоторые дома, в основном старые, частично разрушились.

Сейсмолог Василис Карастатис отметил, что землетрясение возникло на линии разлома в районе, который исторически не создавал таких сильных толчков. По его словам, сейчас активность кажется нормальной, но за ситуацией следят эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4. Очаг располагался в 340 км от Одессы.

Греция