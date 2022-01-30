Гражданам США посоветовали выезжать из Украины: ситуация может ухудшиться

В посольстве США в Украине призвали граждан Соединенных Штатов уже сейчас рассмотреть возможность выезда с территории нашей страны. Это связано с угрозой вторжения России в Украину.

На сайте посольства сообщается, что добраться на родину американцы могут почти через все страны, граничащие с Украиной: Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову. Исключением стали Россия, Беларусь, а также непризнанное Приднестровье.

"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения", – сказано в сообщении.

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Граждан США попросили заполнить онлайн-форму для быстрой связи при необходимости. В особенности это касается тех американцев, которые не планируют уезжать и хотят остаться в нашей стране.

В ведомстве добавили, что американцы могут покинуть Украину, воспользовавшись коммерческими рейсами или любыми другими видами частного транспорта. Тем гражданам, которые не могут сейчас купить билет до США, в посольстве пообещали предоставить кредиты.

Американцам в Украине также посоветовали внимательно ознакомиться с правилами пересечения границ упомянутых государств, так как они регулярно меняются из-за ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что посольство США в Киеве остается открытым и продолжает свою работу.

Напомним: в Госдепе США заявили, что никакого приказа о вывозе сотрудников американского посольства из Украины не было. Ранее такая информация распространилась в ряде СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ пишут, что США хотят разместить дополнительные силы в соседних с Украиной странах на фоне угрозы вторжения России. Однако такая помощь может быть заблокирована странами НАТО.