Готово ли НАТО разместить войска в Украине и рискнуть прямым столкновением с Путиным: обзор вариантов

На фоне переговорного процесса Украины с "коалицией желающих", то есть со странами Европы, которые заявили о готовности направить свои войска в составе миротворческой миссии, продолжается обсуждение того, в каком формате это возможно.

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Мелони предлагает защиту НАТО без членства Украины в Альянсе

Несмотря на разные варианты, основные идеологи этого мнения – президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер – так и не могут сойтись на едином формате, учитывая огромные риски того, что войска окажутся под обстрелами со стороны Российской Федерации.

С наиболее интересными идеями по этому поводу выступила глава итальянского правительства Джорджа Мелони, предлагая распространить на Украину коллективную защиту НАТО без вступления в Альянс. "Предложение включает активацию гарантий безопасности между Украиной и государствами, которые намерены их подписать, на основе механизма, предусмотренного Статьей 5 договора о НАТО, не обязательно предполагая вступление Киева в Атлантический альянс. Напомню, что условия этой статьи и механизм, который мы представляем, очевидно, не будут односторонними".

Несмотря на максимальную приемлемость такого сценария для Украины, в НАТО полностью отсутствует компромисс по поводу такого формата, поскольку это предполагает прямые риски столкновения Альянса с Россией.

В НАТО предлагают размещение многонационального контингента после войны

Более подробный анализ участия войск НАТО в обеспечении мира в Украине дал глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в развернутом интервью украинским медиа.

Он, в частности, назвал три основных условия, при выполнении которых НАТО развернет войска в Украине. "Во-первых, должно быть абсолютное прекращение огня, которого будут придерживаться обе стороны. Во-вторых, необходим мощный мандат, желательно под эгидой ООН. В-третьих, это должна быть авторитетная многонациональная сила, которая будет состоять не только из европейских войск, но и будет иметь достаточное количество для обеспечения существенного присутствия вдоль всей российско-украинской границы".

Здесь Кавоне прямо намекает на неевропейских членов НАТО, в том числе США. При этом любые такого рода заявления всегда встречают жесткую риторику со стороны России, которая неоднократно заявляла, что она против любого присутствия войск НАТО, США или Европы на территории Украины.

НАТО не имеет консенсуса принятия решений и не готово рисковать своими войсками в Украине

Поэтому необходимо подчеркнуть концептуальное противоречие в словах адмирала Кавоне, заключающееся в том, что он размышляет над отправкой европейских войск в Украину после полного прекращения огня. Но для России и лично для Владимира Путина присутствие войск НАТО в Украине является экзистенциальным вопросом, ради которого он и начал полномасштабную войну. Поэтому потенциальная возможность направления европейских войск в Украину будет давать основания Кремлю продолжать войну в течение длительного времени.

Иными словами, до российского вторжения в 2022 году такая идея могла бы сработать, если бы решение было принято быстро, для чего еще в 2014 году в НАТО была создана оперативная группа войск повышенной готовности, которая способна развернуться в зоне конфликта за 5 дней. Но в условиях полномасштабной войны любые попытки могут стать объектом атак российской армии, что либо заставит НАТО отвечать военным путем, либо же признавать провал этой миссии и свое политическое поражение. Очевидно, что ни того, ни другого не хочет ни сам Альянс, ни страны, которые в него входят. Кроме того, нужно помнить, что НАТО является объединением государств, где решения в основном принимаются коллективно.

Пророссийские правительства Венгрии и Словакии точно будут блокировать любые инициативы ввода войск в Украину, а еще целый ряд стран (Турция, Болгария, Греция, Испания) просто не поддержат такую идею, не говоря уже о США, без участия которых ни одно стратегическое решение НАТО может не реализоваться в принципе.

Таким образом, наиболее адекватным сценарием здесь может быть, если каждая страна отдельно и самостоятельно будет принимать решение об отправке своих войск в Украину, взяв на себя ответственность за вероятное прямое столкновение с российскими силами и гибель своих военнослужащих. Сейчас есть большие сомнения, что население Франции или Великобритании, несмотря на свое дружественное отношение к Украине, готово к тому, чтобы их страны оказались в состоянии прямой войны с Российской Федерацией.

Программа минимум для Европы – усилить военный потенциал Украины, который исключит возможность повторения агрессии

Однако следует отдать должное адмиралу Кавоне, который в своем интервью все же озвучивает главный тезис, с которым невозможно не согласиться. По его мнению, главной гарантией безопасности для Украины будут оставаться ее Вооруженные силы, поскольку за три года войны благодаря своей стойкости и полученной поддержке они достигли чрезвычайно высокого уровня эффективности и продолжают укрепляться.

Поэтому, независимо от результатов мирных переговоров и потенциальных потерь территорий, единственным действенным решением будет создать такой военный потенциал для Украины, который сделает невозможным любое повторение агрессии со стороны России. Для этого, кроме высокопрофессионального личного состава, должны быть обеспечены дальнобойные возможности Украины (большое количество ракет и БПЛА, способных наносить сокрушительные удары вглубь территории противника), современная авиация и ПВО, а также создание непреодолимых для противника фортификационных препятствий (минные поля, рвы, эскарпы и контрэскарпы). При наличии такого фундамента можно рассматривать любые предложения о размещении миротворцев, понимая, что воевать и защищать Украину они не будут и не должны по статусу.