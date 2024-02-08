Госдеп США отреагировал на отставку Залужного и назначение Сырского. Видео

В Госдепе США прокомментировали отставку Валерия Залужного и назначение нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Официальный Вашингтон считает, что замена главкома является суверенным решением, которое имеет право принимать глава государства.

Последние кадровые изменения в командовании ВСУ прокомментировал в четверг, 8 февраля, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател во время брифинга. Он лаконично ответил на вопрос журналистки.

"Это суверенное решение государственного руководства Украины", – сказал Пател.

Представитель внешнеполитического ведомства США отказался комментировать ситуацию. Он посоветовал обращаться за комментариями к представителям украинской власти.

Напомним, что после того, как Зеленский сообщила Белому дому о своем намерении уволить Залужного, в США не поддержали и не возражали против столь важного решения, заявив, что это суверенный выбор президента Украины.

А помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в решение украинских властей по увольнению главнокомандующего ВСУ. Там считают, что это суверенное право нашего государства и президента.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля президент Владимир Зеленский объявил во время вечернего видео-обращения, что принял решение об освобождении от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Новым главкомом президент назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!