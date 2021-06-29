Госдеп об экстрадиции Фирташа: мы продолжаем работать с австрийцами, этот процесс должен быть завершен

Государственный департамент США продолжает вести работу с властями Австрии по экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Сейчас дело находится на апелляции.

Об этом "Голосу Америки" сообщил заместитель помощника Госсекретаря Джордж Кент. Он отметил, что Штаты намерены добиться завершения этой процедуры.

"Наша позиция остается такой же, как в 2014 году. Мы осудили Фирташа за преступления, и мы продолжаем работать с австрийцами, при этом уважая их правовой процесс", – сказал американский дипломат.

Кент добавил, что сейчас процедура экстрадиции проходит процесс апелляции.

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"Мы находимся в контакте с австрийцами, но это их процесс, и он должен быть завершен", – подчеркнул он.

Напомним, что Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор. Однако уже 21 марта он был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского бизнесмена в Испанию. Фирташа обвиняли во взятке в размере 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титана в Индии.

Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Также юристы бизнесмена заявили, что их клиента якобы вообще не обвиняли в США.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Фирташа в США по запросу американского Минюста. Позже стало известно, что если его экстрадируют в США, то Фирташу грозит там более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции Совета национальной безопасности и обороны, решение о которых было принято 18 июня. Среди фигурантов – Дмитрий Фирташ.