Поисковая система Google "поставила" психиатрический диагноз топ-пропагандисту Кремля Дмитрию Киселеву. При попытке загуглить значение слова "олигофрен" первым результатом является толковая статья, проиллюстрированная фото автора идеи о "ядерном пепле".

Такие результаты Google показывает при вводе запроса "олигофрен – кто это".

Если попытаться ввести в поисковую строчку системы Google запрос "олигофрен кто это" – первый же результат, толковая статья термина, будет проиллюстрирована фотографией одного из главных кремлевских пропагандистов Дмитрия Киселева.

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Правда, это работает только для запроса на русском языке. Украинский запрос приводит к статье с толкованием термина "олигофрения" и не имеет никаких графических иллюстраций.

Согласно определению, которое дает статья, проиллюстрирована фото Киселева, "олигофрен — человек, страдающий умственной отсталостью".

"В дословном переводе с греческого слово "олигофрения" означает "малый ум" или "недостаток разума". Умственная отсталость, олигофрения - врожденное или рано приобретенное (до 3 лет) слабоумие, для которого характерна недоразвитость всей психики", - говорится в статье.

Ввиду периодических озвучиваемых Киселевым угроз России применить ядерное оружие против других стран или континентов, после которых, как говорит пропагандист, мир превратится в "ядерный пепел" - это определение – не как медицинский диагноз, а как утверждение об ограниченных умственных способностях российского пропагандиста, – вполне применимо к Киселеву. По крайней мере, ни один сознательный человек не будет радоваться и тем более - не будет призывать к началу ядерной войны, которая уничтожит не только тех, против кого направлен удар, но и тех, кто решится его нанести.

Напомним, на днях пропагандист Киселев пригрозил Британии ядерным ударом. По его словам, одной российской ракеты "Сармат" будет достаточно, чтобы "погрузить Британию в морскую бездну".

После очередного призыва к началу ядерной войны, победителей в которой – не будет, Киселев отправился на отдых в Дубай.