Главу Минздрава Германии и его мужа обвинили в коррупции при закупке масок: детали скандала

Скандал в Германии: коррупция в высших эшелонах власти

В Германии набирает обороты коррупционный скандал, связанный с именем министра здравоохранения Йенса Шпана, являющегося членом партии Христианско-демократического союза (CDU) Германии, в которой состоит Меркель.

По данным издания Der Spiegel, в 2020 году Минздрав ФРГ под руководством Шпана закупило свыше полумиллиона медицинских масок класса FFP-2 у компании Burda GmbH ("Бурда ГмбХ") на сумму 909 тысяч евро.

Дата крупномасштабной сделки совпала с периодом первого локдауна в Германии, когда наблюдался острый дефицит средств индивидуальной защиты не только для простого населения, но и для медицинского персонала. Воспользовавшись услугами частных компаний, расположенных в разных уголках мира, Минздрав страны в срочном порядке вызвался решать проблему.

Суть скандала

Согласно расследованию, Йенс Шпан завышал цены на индивидуальные средства защиты для немецких аптек. Однако общественность всколыхнула появившаяся в немецкой прессе другая информация. С целью скорейшего обеспечения поставок средств индивидуальной защиты в Германию прямая закупка между Министерством здравоохранения и вышеупомянутой компании Burda GmbH проводилась без тендера. При этом лоббирует берлинское представительство этой компании Даниэль Функе, который... является супругом Йенса Шпана, возглавляющего Минздрав Германии с 2018 года.

Гей-семейство

С 39-летним журналистом Функе 40-летний политик Шпан, выступающий в данном гей-браке в качестве жены, сожительствовал с 2013 года. Спустя четыре года совместного проживания пара оформила отношения официально. "Присутствие обручального кольца на пальце делает парнерство более обязывающим, нежели сожительство в гражданском браке" - заявил министр здравоохранения в день своего бракосочетания. Торжество состоялось в старинном замке Борбек, расположенном в одноименном районе Эссена. Летом прошлого года супруги приобрели роскошную историческую виллу площадью 285 кв метров. Покупка в фешенебельном районе Далем обошлась им в сумму около 4,2 млн евро.

Политическая карьера Йенса Шпана началась в 22 года, когда он был избран в бундестаг пятнадцатого, а затем последующих двух созывов. Будучи католиком и известным в правительстве консерватором, он открыто поддержал легализацию однополых браков в Германии. Несколько лет назад ему пророчили большую политическую карьеру и даже называли возможным преемником Меркель. Сегодня имя Шпана упоминается исключительно в негативном контексте и сопровождается хэштегом (решетка)SpahnRücktritt, что означает "Шпана - в отставку!". Его также обвиняют в провале кампании по тестированию и вакцинации.

Представители Burda GmbH заявили, что их сотрудник Даниэль Функе не участвовал в сделке и не знал о действиях Шпана. Какие последствия будет иметь громкий коррупционный скандал, связанный с именем министра здравоохранения, пока неизвестно. Ведется расследование.

У слов "коррупция" и "коронавирус" общий корень?

За период пандемии это не первый скандал в Германии, связанный с коррупцией. Ранее на государственных закупках масок смогли сделать бизнес два депутата правящей коалиции в бундестаге. Так за лоббирование государственного контракта на закупку масок вице-депутат Георг Нюсслайн получил от некой фирмы более 600 тысяч евро, а его коллега и "посредник" Никлас Лебель - 250 тысяч евро. После того, как факты были обнародованы в прессе, Нюсслайн подал в отставку и был лишен депутатской неприкосновенности.

В контексте бизнеса на пандемии упоминалось также имя нового председателя Христианско-демократического союза Германии Армина Лашета. Фирма его сына, которая сотрудничает с известной компанией по производству мужских сорочек, получила заказ на сумму более миллиона евро без участия в тендере. Маски предназначались для полиции земли Северного Рейна-Вестфалии, премьером которой с 2017 года является сам Армин Лашет.

Данный вид коррупции, именуемый коррупцией во власти, все чаще становится предметом обсуждения далеко за пределами Германии. Сегодня кумовство, подкуп и взяточничество имеют место в самых разных сферах жизни страны, а многочисленные скандалы последнего года демонстрируют, насколько погрязла в этом и немецкая политическая система. Напомним, что тяжелая ситуация с коронавирусом вынудила власти Германии продлить локдаун до 18 апреля. Станет ли это поводом для очередного коррупционного скандала?