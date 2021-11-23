Главный расследователь Bellingcat Грозев назвал Путина "главой государства убийц"

Главный расследователь организации Bellingcat Христо Грозев считает президента России Владимира Путина "главой государства убийц". По его словам, хозяин Кремля "давно перешел уровень своей компетентности".

Об этом Грозев заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Он также назвал Путина "главой государства, который постоянно врет".

Журналист спросил, почему Путин, который развязал войну в Украине, до сих пор является рукопожатным в мире.

"Это риторический вопрос… Я считал, что он должен перейти как минимум в категорию Лукашенко. То есть сумасшедшего диктатора, которого если даже люди признают формально правителем, избегают любого общения с ним. Считал, что должно быть такое количество морального возмущения, которое перевешивает прагматику. Но я этого не вижу", – посетовал расследователь.

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Он добавил, что ближе всего к этому президент США Джо Байден, который назвал Путина убийцей и потом в глаза сказал ему что-то похожее.

"А вот среди европейских лидеров не видим этого. Для меня это непонятно", – подчеркнул Грозев.

Также он считает, что "каждая страна должна получить негатив от Кремля", чтобы в итоге она поменяла свое мнение о России.

"Многие из западных обществ не следят за новостями, не интересуются войной между Украиной и Россией, что это все по вине России, что в Чехии взрывались склады, а в Болгарии убивали кого-то... Но когда это приходит к тебе, то меняется склад мышления", – убежден расследователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грозев заявил, что санкции против друзей Путина могут быть более эффективными.

"Там против всей России должны быть санкции, потому что вся Россия выбирает своего президента и одобряет аннексию Крыма и так далее", – говорил он.

По информации Грозева, многие из членов элиты, даже из элиты силовиков, не только из бизнеса, считают, что Путин полностью потерял понимание ситуации в стране.

Если он продолжит этот же курс, настроение среди бедных слоев населения достигнет скоро такого недовольства, которое можно сравнить только с 17-м годом прошлого века.