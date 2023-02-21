Главный критик Кадырова жив и вышел на связь: ранее сообщали о его убийстве

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, известный своей критикой главы Чечни Рамзана Кадырова, впервые вышел на связь после слухов о якобы его убийстве. Он связался с представителями диаспоры в Швеции.

Видео дня

Об этом сообщило издание "Новая газета Европа" в понедельник, 20 февраля. Такую информацию журналистам рассказали правозащитники из ассоциации "Вайфонд".

При этом в организации сказали, что не знают, где сейчас находится Абдурахманов, но отметили, что блогер связался с ними сам и подтвердил, что он жив.

Правозащитники считают, что блогер пока что не будет раскрывать детали своего исчезновения.

"Он жив и весел. Скоро его все увидят, думаю, он сам со всеми выйдет на связь", – добавили в "Вайфонде".

Об исчезновении блогера, а также его брата, стало известно 3 декабря. Это произошло в Швеции. В сети писали, что Абдурахманова убили. Ранее на блогера, который является сторонником независимости Ичкерии, уже совершали покушение, за которым стояло руководство Чечни.

10 декабря премьер правительств Ичкерии за рубежом Ахмед Закаев сказал, что Тумсо находится под защитой полиции Швеции. Тем временем в Чечне заявили, что Закаев якобы несет ответственность за убийство блогера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Урус-Мартан, временно оккупированной Россией Республики Ичкерия, разгорелся конфликт. Глава республики Чечня Рамзан Кадыров начал угрожать жителям войной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!