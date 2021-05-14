Главари ХАМАС спрятались в бункере под больницей, Израиль отверг перемирие, – журналист

ХАМАС обратился к Израилю через посредников с просьбой о перемирии, но руководство Израиля настроено решительно. Оно намерено нанести противнику сокрушительный ущерб.

Руководство ХАМАС скрывается от ракетных ударов в гигантском бункере, расположенном под больницей в секторе Газа. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал израильский журналист Сергей Ауслендер.

"13 мая ХАМАС через египетских посредников предложил перемирие, но, насколько я знаю, израильское руководство настроено тут очень воинственно. Видимо, хотят нанести настолько неприемлемый ущерб ХАМАСу, настолько тяжелый, чтобы он долгие годы не мог от него оправиться, чтобы хотя бы на какое-то время появился фактор сдерживания", – пояснил он.

По словам журналиста, в настоящее время ХАМАС заинтересован в перемирии, поскольку безопасных мест в секторе Газа практически не осталось. "У них нет "Железного купола", им все тяжелее и труднее прятаться", – заметил он.

На сегодняшний день их спасает лишь разветвленная сеть подземных тоннелей, общая протяженность которых составляет десятки километров, сообщил Ауслендер.

"Руководство ХАМАС сидит в бункере, который находится под госпиталем "Шифа" – главным госпиталем Газы. Под ним вырыт гигантский бункер. Там они сидят, потому что знают, что Израиль бомбить больницу не будет", – пояснил он.

В то же время журналист заверил, что Израиль не планирует проводить наземную операцию. Оккупация сектора Газы также не входит в его планы.

"Наземную операцию тут проводить никто не хочет, потому что, начиная такую войну, ты должен понимать, чем ты ее хочешь закончить. Захватывать сектор Газа и даже свергать режим ХАМАС Израиль сейчас не хочет, как бы парадоксально это ни звучало. Брать на себя ответственность за территорию, на которой живет полтора миллиона враждебно настроенного населения на 300 квадратных километрах Израиль не хочет", – заверил он.

Как писал OBOZREVATEL, Генеральный секретарь ООН призвал враждующие стороны немедленно прекратить боевые действия. Однако руководство Израиля отвергло идею перемирия.