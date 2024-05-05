Глава ВВС США провел тренировочный бой на экспериментальном F-16: самолетом управлял ИИ

Фрэнк Кендалл, 26 командующий военно-воздушными силами Соединенных Штатов собственноручно провел испытание экспериментального истребителя F-16. Хотя говорить собственноручно не совсем уместно – несмотря на то, что военный занял место первого пилота, самолетом руководил искусственный интеллект.

Об этом рассказали в военно-воздушных силах США. Фрэнк Кендалл принял участие в тренировочном воздушном бою с другим экспериментальным самолетом, которым управлял человек, а истребителем Кендалла занимался ИИ.

В ходе полета Кендалла ИИ "проводил различные тактические маневры и в режиме реального времени реагировал на имитированную угрозу живого условного противника", пояснили в ВВС.

Новые модели F-16 носят кодовое название Vista. Технология искусственного интеллекта X-62A для них еще не полностью разработана. Однако командующий американскими ВВС после завершения полета заявил, что увидел достаточно и что доверил бы ИИ даже использование оружия в условиях войны.

"Потенциал для автономного боя "воздух-воздух" был лишь воображением в течение десятилетий, но реальность уже превысила все далекие мечты. В 2023 году Х-62А преодолел один из самых весомых барьеров в боевой авиации. Это трансформационный момент, теперь все стало возможным" , – заявил Кендалл.

Несмотря на то, что технология еще не полностью разработана, Воздушные силы США планируют создать флотиз более тысячи беспилотных боевых самолетов на базе ИИ. Первый из них планируется запустить до 2028 года.

Военные считают искусственный интеллект величайшим достижением с момента внедрения стелс-технологий (в начале 1990-х годов), и ВВС США активно работают с ИИ. Меньшие и более дешевые беспилотные реактивные самолеты, управляемые искусственным интеллектом, – это путь вперед, считает Кендалл.

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